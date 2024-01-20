В доме фермера обнаружили раритетную банку XVII века
Британский фермер обнаружил у себя дома сосуд XVII века, оказавшийся раритетным. Эксперты оценили находку в 1,5 тысячи фунтов стерлингов (168 тысяч рублей).
Старинная бело-синяя банка хранилась вместе с рядом других керамических изделий в доме мужчины в городе Банбери, графство Оксфордшир. Внимание оценщика Пола Фокса из аукционного дома привлек необычный узор на сосуде.
«Меня привлек поразительный оттенок синего. Это был интересный предмет, и я попросил разрешения забрать его, чтобы изучить», – заявил оценщик.
Эксперт утверждает, что так называемая имбирная банка была изготовлена в конце XVII века в годы правления маньчжурского императора Канси из династии Цин. Емкость применялась в Китае с целью хранения и транспортировки специй, сообщает Hansons Auctioneers.
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