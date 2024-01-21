Приметы и поверья на 21 января: что нельзя делать в Емелин день

21 января по народному календарю – Емелин день, Емельяны Перезимники, Емельян Кумишный, Провод коляд, Василисы зимние. Заканчивались Святки и праздники, наступали рабочие дни. Женщины убирали в сундуки нарядное убранство. На Руси была традиция рассказывать в этот день сказки и небылицы, отсюда пошла поговорка «Мели, Емеля, твоя неделя».

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В этот день полагалось угощать кума с кумой, поэтому и день назывался «кумишным». Считалось, что это принесет здоровье крестникам. Кумовья приносили с собой подарки – мыло и полотенце, которыми нужно было мыть ребенка при первом купании, приговаривая «С гуся вода, с моего дитятка худоба».

В Емелин день нельзя оставаться в одиночестве, при этом разговаривать с друзьями и близкими следует на легкие темы, шутить, рассказывать интересные истории. Считается, что чем больше человек будет общаться в этот день, тем успешнее и радостнее пройдет для него год. В этот день запрещается варить и употреблять кисель, чтобы не накликать беду на семью. Нельзя стирать, убирать и готовить, а также работать.