Что строго запрещено делать 21 января, чтобы беды обошли дом стороной

Православные волгоградцы в это воскресенье, 21 января, вспоминают преподобного Емелиана, который был епископом Кизическим в IX веке.

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В 815 году Емелиана Кизического отправили в заточение, потому что он не отказался от своей веры, а правящий в то время император Лев Армянин как раз устраивал гонения на православных.

В народе 21 января получило название Емельянов день. Считается, что в это воскресенье не грех лениться.

Также этот день хорош для того, чтобы навестить крестников или, наоборот, крестных. На Руси эту дату называли еще и кумовским днем. Наши предки верили, что если в этот день крестная мама или отец пожелают ребенку счастья и здоровья, то жизнь его сложится благополучно. А если крестник или крестница еще малыши, то их нужно искупать, тем самым очистив от болезней, и подарить мыло и полотенце, которыми никто кроме них не должен пользоваться.

В первой половине дня не советуют работать. Также в Емельянов день не стоит сидеть в тишине и одиночестве, чтобы не провести так весь следующий год.