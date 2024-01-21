Первый памятник Ленину: где находится, как создавался и какие легенды хранит

100 лет назад, 21 января 1924 года, не стало Владимира Ленина. Памятники вождю мирового пролетариата установлены по всему миру. Об одном из самых необычных рассказал корреспондент «МИР 24» Чермен Улубиев.

© Burov.yl

Из нескольких сотен памятников Ленину этот, в горах Северной Осетии, один из самых необычных. Привезенный на арбе камень с надписью «Ленин» стал первым монументом в мире, установленным в память о вожде мирового пролетариата.

Видео дня

На сланцевой плите дата – 21 января 1924 года. Памятник установлен в день смерти Ленина. По одной из версий, припасенный себе на могилу камень Ильичу пожертвовала местная бабушка, но это лишь легенда экскурсоводов.

«Это была большая потеря, это была трагедия, действительно, люди горцы связывали свою жизнь, свои надежды именно с вождем, и потому они так больно восприняли утрату», – рассказал глава администрации Фиагдонского сельского поселения Валерий Гуриев.

По идее старших, ни один памятник не сравним с величием Ленина, даже если сделать его размером с гору. Поэтому они поручили молодежи привезти в центр села каменную плиту. У мемориала организовали поминки и скачки, как по самому близкому человеку.

«В школе учился, и школьная линейка проходила на празднике именно возле памятника Ленину, и в пионеры посвящали возле этого памятника», – добавил Валерий Гуриев.

Старейшина селения Сослан Цагараев поет песню на осетинском языке. Ее написали горцы в 1924 году. Такие композиции обычно посвящают народным героям, защитникам бедных и обездоленных. Эта о Ленине.

Сослан Цагараев вспоминает, менять сланцевую плиту на гранитный памятник не стали. Хотя предложения были, но исторический объект решили сохранить в первозданном виде.

«Именно при Ленине у простых людей прорезался голос, он стал защищать простых рабочих и тружеников села, создал величайшее государство. Поэтому памятник ему должен стоять еще несколько веков», – рассказал старейшина селения Фиагдон Сослан Цагараев.