Американка купила билет за $10 на заправке и выиграла миллион

Вернувшись в машину, она стерла защитный слой с билета и обнаружила, что он оказался выигрышным и теперь она станет обладательницей приза в один миллион долларов. Женщина связалась с организаторами лотереи и те сообщили ей, что она может забирать выигрыш частями по 50 тыс. долларов в течение 20 лет или же может сразу забрать сумму в размере 600 тыс. долларов. Калпеппер выбрала второй вариант и, заплатив с выигрыша налоги, стала обладательницей 429 тыс. долларов (37,7 млн рублей).