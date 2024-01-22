Обязательно посетите баню в Филиппов день: приметы на 22 января

Православная церковь 22 января чтит память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России. В народе дату так и называли — Филиппов день.

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Что можно и нельзя делать в грядущий понедельник?

В эту дату у предков было принято ходить в баню, чтобы отмыть себя от всех святочных грехов; Филиппов день считается днём хозяйственных забот — принято затевать генеральную уборку, стирку, мойку и заниматься другими домашними хлопотами; Не стоит 22 января пришивать пуговицы, иначе не избавишься от старых проблем; Запрещается ругаться друг с другом — не избежите неприятностей; Нельзя бездельничать — лентяя ждут финансовые проблемы.

Приметы погоды:

Иней на Филиппов день — к снегопаду;

Ясный день — к хорошему урожаю;