Обязательно посетите баню в Филиппов день: приметы на 22 января
Православная церковь 22 января чтит память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России. В народе дату так и называли — Филиппов день.
Что можно и нельзя делать в грядущий понедельник?
В эту дату у предков было принято ходить в баню, чтобы отмыть себя от всех святочных грехов; Филиппов день считается днём хозяйственных забот — принято затевать генеральную уборку, стирку, мойку и заниматься другими домашними хлопотами; Не стоит 22 января пришивать пуговицы, иначе не избавишься от старых проблем; Запрещается ругаться друг с другом — не избежите неприятностей; Нельзя бездельничать — лентяя ждут финансовые проблемы.
Приметы погоды:
Иней на Филиппов день — к снегопаду;
Ясный день — к хорошему урожаю;
Тусклая луна, проглядывающая сквозь облака, — к ненастью; Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — к морозам, на снегу — к оттепели.