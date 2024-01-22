Как были собраны образцы пыли, возрастом 4,5 млрд лет

Миссия НАСА OSIRIS-REx сделала важный шаг для человечества, собрав образцы с астероида Бенну. Теперь команда из Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне аккуратно разобрала головку пробоотборника OSIRIS-REx и обнаружила коллекцию пыли и камней размером около 1 см.

© Ferra.ru

Образец материала будет детально сфотографирован, взвешен, упакован и помещен на хранение в Космический центр имени Джонсона, где находится самая обширная в мире коллекция астроматериалов.

Окончательная масса образца будет определена в ближайшие недели, а каталог всех образцов Бенну будет опубликован позднее в этом году. Этот каталог откроет ученым и учреждениям по всему миру возможность запросить образцы для исследований или демонстрации.