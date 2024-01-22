Колонии «дважды вымерших» летучих мышей нашли на Ямайке

Зоологи обнаружили на острове Ямайка ранее неизвестные колонии одного из самых редких рукокрылых в мире. Ямайского цветочного листоноса дважды признавали полностью вымершим, но затем находили выживших особей.

Вид Phyllonycteris aphylla открыли в 1898 году. Его описали по единственному экземпляру, найденному на Ямайке. После этого летучих мышей несколько десятилетий не видели в дикой природе, и считалось, что они исчезли.

В 1957 году специалисты обнаружили уцелевших листоносов в пещере на острове. В 1985 году вид вновь надолго пропал и снова был объявлен вымершим. О том, что это не так, стало известно в 2010 году – ученые наткнулись на колонию рукокрылых в пещере Стони-Хилл. Численность популяции оценили в 500 особей.

В рамках нового исследования ученые из Университета Торонто обследовали семь ямайских пещер в поисках мышей. В пещерах Грин-Гротто им удалось поймать несколько тысяч летучих мышей семи разных видов. В их число вошли 24 ямайских листоноса, включая шесть беременных самок.

Еще более важная находка ждала исследователей в пещерах Рок-Спринг. Из 200 пойманных мышей более трети оказались листоносами. Ученые предположили, что в этом месте обитает крупнейшая колония.