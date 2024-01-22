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Рабочие случайно нашли отлично сохранившийся меч возрастом в тысячу лет

В Польше во время углубления дна реки Висла рабочие наткнулись на меч возрастом более тысячи лет. Об этом пишет Daily Mail.

Рабочие случайно нашли отлично сохранившийся меч возрастом в тысячу лет
© Lenta.ru

Торчащий из донных отложений меч случайно заметили недалеко от города Влоцлавек в Куявско-Поморское воеводстве. Артефакт был передан ученым Университета Николая Коперника в Торуне, которые датировали его периодом до 950 года нашей эры. Они также отметили, что клинок отлично сохранился.

Выяснилось, что рабочие случайно наткнулись на один из так называемых мечей Ульфберта. В Европе было найден более 170 таких мечей, однако на территории Польше только восемь. Эти мечи изготавливались в IX-XI веках из углеродистой стали и по своим боевым качествам превосходили большинство конкурентов.

«Их изготовляли особым способом, с использованием углеродистой стали строго определенного состава. Количество такой стали было очень точно подобрано, что делало меч крайне прочным и гибким», — рассказал реставратор Самбор Гавинский.

Он также отметил, что эти мечи изготавливалась в Центральной Европе, но где именно, в данный момент неизвестно. Ученые также предположили, что найденный в Висле меч мог быть сделан во времена викингов, так как около 40 аналогичных клинков было обнаружено в Норвегии.

Название «мечи Ульфберта» они получили из-за надписи VLFBRHT (то есть Ульфберт), наносившейся на клинок. По одной из версий, изначально делавший эти мечи мастер помещал на них свое имя, а позже оно стало названием аналогичных изделий.

Ранее группа археологов-добровольцев обнаружила несколько древних кладов на территории Германии. Среди находок оказались семь мечей, восемь тысяч серебряных монет, ювелирные изделия и керамика.

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