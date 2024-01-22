Рабочие случайно нашли отлично сохранившийся меч возрастом в тысячу лет

В Польше во время углубления дна реки Висла рабочие наткнулись на меч возрастом более тысячи лет. Об этом пишет Daily Mail.

Торчащий из донных отложений меч случайно заметили недалеко от города Влоцлавек в Куявско-Поморское воеводстве. Артефакт был передан ученым Университета Николая Коперника в Торуне, которые датировали его периодом до 950 года нашей эры. Они также отметили, что клинок отлично сохранился.

Выяснилось, что рабочие случайно наткнулись на один из так называемых мечей Ульфберта. В Европе было найден более 170 таких мечей, однако на территории Польше только восемь. Эти мечи изготавливались в IX-XI веках из углеродистой стали и по своим боевым качествам превосходили большинство конкурентов.

«Их изготовляли особым способом, с использованием углеродистой стали строго определенного состава. Количество такой стали было очень точно подобрано, что делало меч крайне прочным и гибким», — рассказал реставратор Самбор Гавинский.

Он также отметил, что эти мечи изготавливалась в Центральной Европе, но где именно, в данный момент неизвестно. Ученые также предположили, что найденный в Висле меч мог быть сделан во времена викингов, так как около 40 аналогичных клинков было обнаружено в Норвегии.

Название «мечи Ульфберта» они получили из-за надписи VLFBRHT (то есть Ульфберт), наносившейся на клинок. По одной из версий, изначально делавший эти мечи мастер помещал на них свое имя, а позже оно стало названием аналогичных изделий.