Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория Летоуказателя

23 января по народному календарю отмечается день Григория Летоуказателя. В старину в этот день часто устраивали народные гуляния, чтобы поддержать хорошее настроение и пробудить радость от ожидания весны. Также в этот день наблюдали за погодой для того, чтобы выяснить, каким ожидается лето.

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С 23 января крестьяне начинали планировать весенние работы, готовили для них инструменты, ремонтировали, красили, обновляли. Также проверяли закрома и перебирали зерно. Крупное откладывали на время сева, а мелкое перемалывали в муку. Кроме того, предки в этот день обращались к Стоговому – духу, живущему в сене, кланялись ему, угощали и благодарили за работу. Считалось, что таким образом можно защитить сено от мышей. Хозяйки на Григория Летоуказателя готовили мясные блюда. В народе верили, что если в этот день поешь мяса, то весь год будешь сытым.

В этот день категорически запрещалось жаловаться на здоровье. По поверью, нарушивший запрет рисковал всерьез и надолго заболеть. Из дома не разрешалось выносить мусор и золу. По поверью, так можно было лишиться удачи и счастья в будущем. Также в этот день нельзя было хвастаться материальными благами, и особенно деньгами, чтобы безвозвратно их не лишиться. Предки также старались не сквернословить. Говорили, что плохое слово, сказанное 23 января, может привлечь горе и печали. Кроме того, на Григория не стоило мыть посуду в чужом доме, дабы не поссориться с его хозяевами, и не рекомендовалось вытирать стол бумагой, иначе ссоры могли возникнуть в семье.