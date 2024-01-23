Как произошла самая страшная катастрофа в истории советской авиации

Катастрофа в небе над Днепродзержинском в августе 1979 года стала самой страшной в истории одновременно и советской авиации, и футбола. Ведь среди 178 погибших практически в полном составе был и узбекский футбольный клуб «Пахтакор», в котором тогда подобрались весьма перспективные игроки. Может быть поэтому, в отличие от других катастроф советского периода, эту специально не замалчивали. Хотя широкой огласке тоже не предавали.

«Харьковская проблема»

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С начала 1970 годов через Харьковский узел системы управления воздушным движением пролегало огромное количество маршрутов, из-за чего авиадиспетчерам порой приходилось вести до десятка самолетов одновременно. О проблеме говорили давно, но, как известно, пока гром не грянет…

Сложно сказать, почему на самый сложный Юго-Западный сектор в тот злополучный день был поставлен фактически еще стажер 20-летний Н. В. Жуковский. Ситуацию усугубили еще и плохие погодные условия — небо было затянуто кучевыми облаками до высоты 9 000 метров, из-за чего пилотам приходилось полагаться не столько на себя, сколько на указания авиадиспетчеров. Они-то и привели к катастрофе. Около 13:30 на одном высотном эшелоне оказалось два Ту-134: SU-7628, летевший из Челябинска в Кишинев, и SU-7880 следовавший из Ташкента в Минск.

Где тонко, там и рвется

Возможно и это еще не привело бы к катастрофе, но каждый из пилотов в условиях ограниченной видимости отклонился от курса. В то же время в небе над Днепродзержинском оказался и третий самолет — Ил-62, занимавший один из свободных эшелонов. Жуковский пытался развести все три борта по высотам. На помощь ему пришел и наставник — старший диспетчер Сумской.

Но командиры бортов не услышали позывных, а потому в принципе верные команды были поняты ими неправильно. Ту-134 столкнулись практически под прямым углом на высоте 8 400 метров. Один развалился на части в воздухе, второй пытался совершить аварийную посадку, но снизившись до 4 000 метров ушел в штопор и рухнул на землю. В результате катастрофы не выжил никто.

Расследование и выводы