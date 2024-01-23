«Близнецы» у разных родителей: как появляются люди-двойники
Еще в XIX веке кто-то из ученых мужей выдвинул теорию, что у каждого человека на Земле есть семь двойников. Не обязательно идентичных внешне, как две капли воды, но очень похожих. Недавно уже современные ученые из Великобритании экспериментально проверили это утверждение и подтвердили — да, это действительно так. Причем все не ограничивается только внешним сходством — такие двойники близки и на генетическом уровне.
Двойник есть у каждого
На самом деле двойники — не такое уж редкое явление. Ведь, когда мы говорим о семи двойниках у каждого человека, мы не рассматриваем все население планеты, а ограничиваемся лишь представителями одного пола и конкретной расы. Так что не стоит удивляться тому, что у многих правителей были двойники, проживавшие с ними в одной стране и говорившие на одном языке. Их специально искали и приближали к себе — в целях собственной безопасности.
Так, известно о как минимум одном двойнике Наполеона по имени Франсуа Робо, который согласно конспирологической версии заменил сбежавшего императора в заключении на острове Святой Елены. А у Сталина и вовсе было несколько двойников, которые нередко подменяли его на официальных мероприятиях. Есть предположение, что один из этих двойников был убит и захоронен в Кремлевской стене вместо вождя народов.
Генетическое однообразие
В чем же причина? Ученые объясняют просто — в генетическом неразнообразии человека, как вида. Когда-то река Конго разделила племена наших далеких предков. Те, что жили на плодородном южном берегу, так и остались животными. А те, которые оказались на пустынном северном, постепенно эволюционировали и стали людьми. Причем, как говорят генетики, все современное разнообразие людей произошло от одной пары.
Митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам — так называют наших далеких предков, проживавших в районе современного Сомали около 200 тысяч лет назад, от которых произошло все человечество, и части ДНК которых присутствуют в каждом из нас. Так что ничего удивительного в том, что все мы генетически совпадаем на 99,9%, а изменяемся лишь в пределах этой 0,1%. Да и то далеко не весь набор меняющихся генов отвечает за внешний вид. Так что ДНК многих людей могут быть достаточно похожими.
Большая семья
На самом деле, считают генетики, все человечество — это огромная семья. Что подтверждают уже и математики. Ведь через восемь поколений у каждого человека будет более 250 родственников, а через 30 — около миллиона. Так как мы обычно не заглядываем дальше троюродного родства, то мы на самом деле знаем лишь малую часть своих родственников. Так что, если вы вдруг столкнетесь со своим двойником, знайте, что с высокой долей вероятности это вам сколько-то-там-юродный брат или сестра.