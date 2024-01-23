Как появляются люди-двойники

Еще в XIX веке кто-то из ученых мужей выдвинул теорию, что у каждого человека на Земле есть семь двойников. Не обязательно идентичных внешне, как две капли воды, но очень похожих. Недавно уже современные ученые из Великобритании экспериментально проверили это утверждение и подтвердили — да, это действительно так. Причем все не ограничивается только внешним сходством — такие двойники близки и на генетическом уровне.

Двойник есть у каждого

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На самом деле двойники — не такое уж редкое явление. Ведь, когда мы говорим о семи двойниках у каждого человека, мы не рассматриваем все население планеты, а ограничиваемся лишь представителями одного пола и конкретной расы. Так что не стоит удивляться тому, что у многих правителей были двойники, проживавшие с ними в одной стране и говорившие на одном языке. Их специально искали и приближали к себе — в целях собственной безопасности.

Так, известно о как минимум одном двойнике Наполеона по имени Франсуа Робо, который согласно конспирологической версии заменил сбежавшего императора в заключении на острове Святой Елены. А у Сталина и вовсе было несколько двойников, которые нередко подменяли его на официальных мероприятиях. Есть предположение, что один из этих двойников был убит и захоронен в Кремлевской стене вместо вождя народов.

Генетическое однообразие

В чем же причина? Ученые объясняют просто — в генетическом неразнообразии человека, как вида. Когда-то река Конго разделила племена наших далеких предков. Те, что жили на плодородном южном берегу, так и остались животными. А те, которые оказались на пустынном северном, постепенно эволюционировали и стали людьми. Причем, как говорят генетики, все современное разнообразие людей произошло от одной пары.

Митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам — так называют наших далеких предков, проживавших в районе современного Сомали около 200 тысяч лет назад, от которых произошло все человечество, и части ДНК которых присутствуют в каждом из нас. Так что ничего удивительного в том, что все мы генетически совпадаем на 99,9%, а изменяемся лишь в пределах этой 0,1%. Да и то далеко не весь набор меняющихся генов отвечает за внешний вид. Так что ДНК многих людей могут быть достаточно похожими.

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