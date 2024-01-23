Многие американцы удивляются странной, на их взгляд, привычке русских – регулярно гулять пешком.

В отличие от России, в США ходьба рассматривается в основном как способ добраться из пункта А в пункт Б, а не как приятное времяпрепровождение.

В Америке же культура пеших прогулок практически отсутствует. Американцы привыкли передвигаться на автомобилях даже на небольшие расстояния, и вид человека, идущего пешком, может их удивить. Города в США зачастую построены не с учетом пешеходов, там нет обилия парков и организованных зон для прогулок.