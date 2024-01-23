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Что ели ваши предки: в древней кастрюли нашли 5000-летние остатки пищи

Археологи из Кильского университета проанализировали сгоревшие остатки еды, найденные на древней керамической «кастрюле», и узнали, что готовили люди 5000 тысяч лет назад на территории современной Шлезвиг-Гольштейн (Германия).

Что ели ваши предки: в древней кастрюли нашли 5000-летние остатки пищи
© Ferra.ru

С помощью современных технологий, таких как сканирующая электронная микроскопия и химический анализ, ученые раскрошили «пищевые корки» и в остатках обнаружили следы разных видов пшеницы, ячменя и даже семян белой лебединой лапки — дикого растения, которое дает много семян и содержит крахмал.

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Зерновые и дикорастущие растения оказались частью рациона древних жителей. Ячмень использовали на стадии молочной зрелости, а пшеницу обрабатывали в пророщенном состоянии, чтобы придать каше сладкий вкус.

Также, химический анализ керамики подтвердил наличие молочных продуктов. Это предполагает, что жители готовили каши.

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