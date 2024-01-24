Какую помощь оказала Советская Киргизия блокадному Ленинграду

В Кыргызстане, географически очень далеком от Невы и Финского залива, день снятия блокады Ленинграда отмечается ежегодно. На памятных мероприятиях неизменно выступают первые лица государства и общественные деятели. Они отдают дань не только глубине и масштабу подвига самих ленинградцев и советских воинов, но и тыловиков - жителей советских республик, в том числе и Киргизской ССР, отдававших буквально последнее, чтобы спасти жителей осажденного города.

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По словам собеседника "РГ", кандидата исторических наук Леонида Сумарокова, история Кыргызстана, связанная с блокадой, изучена мало, хотя поучительного в ней очень много. И она охватывает не только эвакуацию детских домов из Ленинграда и Ленинградской области в республику, о которой говорят особенно часто.

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Леонид Сумароков: В ленинградской истории Киргизии сокрыт опыт дружбы и сотрудничества, взаимодействия и, если хотите, интеграции, образец формирования единства общества в противостоянии злу, угрозам и трудностям. И, что самое главное, в ней прослеживаются великий гуманизм и сострадание, которые порой так необходимы современному информационному обществу.

- Леонид Иванович, в какой момент зародилась такая тесная дружба между Советской Киргизией и Ленинградом?

Леонид Сумароков: Точкой отсчета можно считать времена первых советских пятилеток на волне бурного процесса индустриализации. А 17 ноября 1932 года Ленинградский совет трудящихся принял решение о хозяйственном и культурном шефстве над Киргизской АССР. Оттуда и пошло развитие всесторонних связей среднеазиатской республики с городом на Неве. В свою очередь Киргизия взяла шефство над линкором "Октябрьская революция" Балтийского флота. Ну а уже в годы Великой Отечественной войны дружба, зародившаяся в мирные дни, проявилась в полномасштабной поддержке - не только материальной, но и моральной.

- В чем выражалась эта поддержка?

Леонид Сумароков: Если до войны в Киргизии было 18 детских домов, в которых воспитывалось 2657 детей, то только с ноября 1941 по сентябрь 1942 года в республику из западных регионов СССР прибыл 41 детский дом. А с 26 августа по 11 сентября 1942-го из Ленинграда и Ленинградской области на Тянь-Шань прибыли еще четыре - 2-й, 37-й, 63-й и Ораниенбаумский с 741 воспитанником. Их разместили по всей республике, и основная нагрузка по оказанию им помощи- питание, крыша над головой, душевное тепло - выпала на долю сельских жителей.

Как в свое время рассказывала легендарная Токтогон Алтыбасарова, юная еще девушка, но уже председатель Курментинского сельсовета, которая приютила и вырастила 150 сирот из осажденного города, "на детей было страшно смотреть". "Малыши были опухшие от голода, с большими головами и тоненькими шеями, - вспоминала она. - Многие так ослабели, что не могли самостоятельно ходить. Их снимали с баржи, грузили на брички и везли в село".

Ну а первыми из кыргызстанцев все ужасы блокады лично увидели 15 членов делегации Киргизской ССР, которые в 1942 году доставили в Ленинград груз гуманитарной помощи.

- Что было в грузе?

Леонид Сумароков: Продовольствие, конечно же, и вещи. Вообще, когда в Киргизии узнали, что их шефы-ленинградцы очутились во вражеском окружении и испытывают острую нужду в продовольствии, в республике родилась народная инициатива по сбору продуктов для оказания помощи. А сельчане на своих участках выделили по одной - две грядки специально для жителей блокадного города. По всей республике прокатилась волна формирования эшелонов с продовольствием и теплыми вещами для героических защитников Ленинграда.

В целом за годы ВОВ Киргизская ССР отправила воинским частям и трудящимся различных регионов СССР 195 (!) вагонов с продовольствием и вещами общим весом 195 тысяч пудов (3195 тонн). Из них жителям блокадного города поступило 103 вагона, а еще три - ленинградским партизанам.

- Вы упомянули про делегацию, сопровождавшую первый гуманитарный груз. То есть это были не просто сопровождающие?

Леонид Сумароков: Первый эшелон с продовольствием, состоявший из 50 вагонов, был отправлен в Ленинград 17 февраля 1942 года. Его доставкой занималась специально созванная делегация, возглавляемая секретарем ЦК Компартии Киргизии Молдогазы Токобаевым. В ее состав входили секретарь Калининского районного комитета Коммунистической партии (большевиков) (РК КП (б)) Назайбеков, секретарь Сузакского РК КП (б) Исмаилов, секретарь Пржевальского Г (городского) К КП (б) Табалдыев, секретарь Ошского О (областного) К КП (б) Сайдалиев, лектор Тянь-Шанского ОК КП (б) Кондучалова, председатель колхоза "Орто-Азия", депутат Верховного Совета СССР Сурамбаев, председатель колхоза имени Нариманова Сулейманов, работник колхоза имени Ильича Филянов, писатель Маликов, забойщик рудника Кызыл-Кии Мусафиров, рабочий-стахановец мехзавода Темиргалиев, рабочий-стахановец завода N60 Федоренко, заместитель ответственного редактора газеты "Советская Киргизия" Орлов, начальник экономического отдела НКВД Киргизии, старший лейтенант госбезопасности Компанеец.

- Внушительная делегация...

Леонид Сумароков: И готовили ее весьма основательно. Самих членов делегации, отправлявшихся в Ленинград, обеспечивали теплушками (утепленными вагонами) и продовольствием на все время пути. Более того, выдавали в отдельных случаях одежду - гимнастерку, полушубки. Например, председателю президиума Верховного Совета Киргизской ССР Молдогазы Токобаеву, который в 1942-м и 1943-м назначался старшим по доставке грузов, однажды по распоряжению правительства республики пошили сапоги, причем буквально в течение суток. Весь процесс от начала до конца был на контроле у правительства республики.

- Вы упомянули о том, что часть гуманитарного груза передали партизанам.

Леонид Сумароков: Зимой 1942 года партизаны Северо-Западного фронта, зная ситуацию, сложившуюся в блокадном Ленинграде, организовали сбор продуктов для жителей города. Тогда народные мстители доставили 225 подвод через линию фронта. И если с продовольствием у самих партизан проблем не было, то с зимней одеждой ситуация была иная. И партизанское командование обратилось в ЦК компартии Киргизии с просьбой поддержать движение и пошить полушубки, телогрейки, ватные брюки, валенки, меховые и теплые рукавицы, шапки-ушанки, теплое белье, поясные ремни и зимние портянки. Готовы были все это оплатить.

Республика от денег отказалась, но 14 ноября 1942 года СНК Киргизской ССР издал постановление о производстве теплых вещей для опергрупп партизанского движения Северо-Западного фронта.

"Пусть наши теплые вещи служат символом братского единения киргизского народа с вами...", - такое письмо отправилось к партизанам от фрунзенцев вместе со "скромным подарком" республики.

- Леонид Иванович, история блокады Ленинграда ведь и ваша личная. Как это случилось?

Леонид Сумароков: В марте 1943-го делегация Киргизии прибыла с подарками на позиции 63-й гвардейской стрелковой дивизии. До января того года соединение именовалось 136-й стрелковой дивизией. В августе - октябре 1942 года она отличилась в Синявинской операции, предпринятой для прорыва блокады Ленинграда. За стойкость и героизм личного состава и была преобразована в 63-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В этом соединении семнадцатилетним юношей воевал мой отец - Иван Николаевич Сумароков, вологжанин и боец ленинградского ополчения. Я не знал об этом и открыл этот факт для себя совсем недавно.

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