Артерия жизни: как блокадный Ленинград получал бакинскую нефть

Через несколько дней будут отмечать 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Во время осады города по дну Ладожского озера проложили «Артерию жизни» – трубопровод длиной в 30 километров. По нему передавали бакинскую нефть, которая спасла сотни тысяч жизней, сообщает «МИР 24» Хаяла Юсибзаде.

Сентябрь 41-го. Более 600 тысяч азербайджанцев защищали родину. А на промыслах Апшерона развернулся настоящий «второй фронт». Для Победы нужна была нефть. Необходима она была и Ленинграду, который оказался в блокаде.

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«Дорога жизни», так назвали единственную дорогу, которая связывала блокадный Ленинград с тылом. Ее построили по Ладожскому озеру за рекордный срок – за 43 дня. Причем как надземную дорогу, так и подводный трубопровод, по которому и перевозили топливо», – сказал доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов.

За 872 дня блокады города по трубопроводу было перекачано более 40 тысяч тонн горючего. 75% отправили бакинские нефтяники.

«Заветной мечтой Гитлера было добраться до бакинской нефти. Так как, если б он смог взять Баку, его уже никто не остановил бы. Но на случай захвата города фашистами Советский Союз разработал свой план – все активные скважины были заминированы. В случае захвата от города ничего не осталось бы и нефть врагу не досталась бы», – отметил директор Центра нефтяных исследований Азербайджана Ильхам Шабан.

Для обороны Ленинграда, для поддержания городских служб, да и просто для того, чтобы не замерзнуть от холода, нужно было топливо. Для этого бакинские нефтяники работали в три смены. Работы на буровых не прекращались ни на минуту.

«В качестве буровых использовались выпиленные из старых шахт трубы, вместо приводных ремней – обычная ткань, пропитанная лаком, а кольцевые чугунные вкладыши для лебедок делали из обычного дерева, которые через один-два дня рассыпались и их вновь вытачивали», – указал доктор философии по истории Джами Бахрамов.

За проявленный героизм азербайджанские нефтяники 160 раз получали переходящее Красное знамя. Именно в годы войны они побили рекорд по добыче – 23 млн тонн. Он не превзойден до сих пор.