Виллу древнеримского писателя Плиния Старшего нашли на берегу Неаполитанского залива

Исследователи обнаружили на берегу Неаполитанского залива остатки крупной виллы, которая могла принадлежать Плинию Старшему – древнеримскому писателю, автору «Естественной истории». Здание было построено в I веке нашей эры.

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Находку сделали во время работ по реконструкции города Баколи. Ученые пришли к выводу, что 2000 лет назад из окон виллы должна была открываться 360-градусная панорама залива и вид на острова Искья и Прочида.

Вилла находилась неподалеку от древнего поселения Мизенум. Там располагался порт, где базировался римский военно-морской флот. Известно, что Плиний Старший был префектом, командовавшим флотом во время катастрофического извержения Везувия в 79 году н.э.

Вилла содержала десять просторных помещений. Стены были отделаны opus reticulatum – римской кирпичной кладкой с использованием ромбовидных кирпичей из туфа. Также был устроен выход к небольшому каменному причалу, который сейчас находится на четыре метра ниже уровня моря. Такое постепенное опускание земной поверхности характерно для вулканически активных регионов.

«Вполне вероятно, что величественная вилла имела 360-градусный вид на Неаполитанский залив в стратегических военных целях», – предположили археологи из Неаполя.

Ученые намерены продолжить раскопки. В их ходе могут быть сделаны новые ценные находки, сообщает Arkeonews.