Зачем в СССР "бомбардировали" поля божьими коровками

В СССР божьих коровок специально разводили и сбрасывали с самолётов на землю. Такие «бомбардировки» помогали бороться с вредителями, уничтожавшими урожай.

Борьба с вредителями

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Вредители полей, уничтожавшие посевы, были причиной огромных убытков, которые нёс СССР. Поэтому в советские годы с насекомыми активно боролись.

Обычно против вредителей использовали химикаты, распылявшиеся над полями при помощи самолётов-«кукурузников». Правда, такой вид борьбы приводил к многократным обработкам посевов, вызывавшим большие затраты химикатов и рабочей силы. Кроме того, не всегда обработка растений инсектицидами обеспечивала полную защиту урожая от вредителей. Использование химикатов нельзя назвать эффективным методом борьбы за урожай, так как фосфорорганические препараты губили вместе с вредителями и полезных насекомых.

Тяжелее всего бороться с тлей. Все виды этого крохотного насекомого имеют как бескрылых, так и крылатых особей. Последние постоянно «переезжают» с одного растения на другое. При этом крылатыми могут быть и личинки тли, которые начинают вредить с ранней весны и до осени. За лето тля даёт до 8-17 поколений. Именно тля уничтожает около 20% урожая.

Десант божьих коровок

Ещё в 1930-х годах в советских научных журналах говорилось о том, что одним из основных звеньев интегрированной борьбы с вредными насекомыми является использование естественных врагов вредителей. В этот же период в СССР впервые поставили опыты по применению божьих коровок против тли. Выяснилось, что личинка 7-точечной божьей коровки, а затем и взрослая особь могут вместе уничтожить до 7000 особей вредителя.

Обычно советские специалисты осенью обследовали горные местности, в которых зимовали божьи коровки. Места, где полезные для Советского Союза жуки массово залегали, отмечались. Затем в начале зимы люди собирали зимующих божьих коровок и помещали в холодный склад. А весной их переселяли в поля, порой сбрасывая насекомых с самолётов. Этот «десант» и спасал советский урожай.