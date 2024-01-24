"Звездная археология": древняя звезда взорвалась способом, который считался невозможным

Астрономы получили данные о необычной звезде. Ученые неофициально назвали ее "звездой Барбенгеймера", указывая на ее феноменальные особенности.

Команда Sloan Digital Sky Survey (Слоановский цифровой небесный обзор, SDSS) заявила, что обнаружила свидетельства того, что древняя звезда взорвалась способом, который раньше считался невозможным. И следы ее взрыва можно увидеть миллиарды лет спустя.

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С помощью программы SDSS Milky Way Mapper, которая наблюдает за спектром звезд, их температурой и химическим составом, ученые изучили звезду J0931+003. Как оказалось, ее отличает ряд необычных особенностей.

Как отмечают астрономы, для нее характерно низкое содержание элементов с нечетными номерами в таблице Менделеева, таких как натрий и алюминий, и большое количество близких к железу в таблице элементов (таких как никель и цинк). А еще – избыток более тяжелых элементов, к которым относятся стронций и палладий. По словам исследователей, иногда можно видеть одну из этих особенностей, но никогда раньше астрономы не наблюдали их все в одной звезде.

Как полагают ученые, J0931+0038 образовалась из остатков сверхновой звезды, которая существовала раньше. И ее необычный состав означает, что та древняя звезда также была весьма необычной. Для реконструкции условий, в которых произошел взрыв "звезды Барбенгеймера", из "останков" которой возникла J0931+003, исследователи использовали процесс, называемый "звездной археологией".

Исследователи предполагают, что масса "звезды Барбенгеймера" как минимум в 50–80 раз превышала массу Солнца. Прошлые теории предсказывали, что столь большие звезды должны коллапсировать в черные дыры, не создавая предварительно сверхновую.