Как в американских городах появились «кварталы сумасшедших»

Психиатрическая больница — не слишком приятное место. Отрешенные сумасшедшие, жуткие доктора-экспериментаторы и общая атмосфера безысходности — неудивительно, что эти заведения постоянно фигурируют в хоррорах. В 60-х годах в США сделали попытку реформировать психиатрические клиники. Часть их закрыли, а в других время пребывания пациентов свели к минимуму. После курса лечения психически больных выписывали домой. Ни к чему хорошему такой подход, конечно же, не привел.

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Вторая мировая война стала причиной мирового экономического кризиса. Затронул он и США, где бюджет на медицину решили существенно сократить. Такой подход сразу же отразился на положении душевнобольных, многие из которых лишились квалифицированной медицинской помощи.

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В 1945–1946 годах известный журналист Альберт Майзель провел расследование, результатами которого поделился в журнале Life. Майзель проделал большую и важную работу. Он опросил более 3000 сотрудников психиатрических клиник, работавших во время войны и после нее. Картина вырисовалась совсем удручающая.

Из-за низкой заработной платы персонала катастрофически не хватало. При этом психбольницы были переполнены и пациенты нередко делили одну койку на двоих. Больные ходили в обносках, голодали, а лечили их допотопными, часто варварскими методами. В то время в США практиковали лоботомию, кровопускание и жесткую фиксацию беспокойных пациентов. Вместо незаменимых в психиатрии лекарств — нейролептиков, часто давали обычное слабительное.

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После расследования Майзеля о плачевном состоянии психиатрии заговорили. В американском обществе росло возмущение негуманными методами лечения и общим положением больных. В итоге вопрос стал настолько беспокоить граждан, что власти решили реформировать устаревшую неэффективную систему. Только вот путь при этом выбрали не тот и сделали только хуже.

Как реформировали психиатрические больницы

Впервые о необходимости изменить подход к лечению психически больных пациентов заговорили не в США. Пионером на этом поприще стал известный итальянский психиатр профессор Франко Базалья. Ученый считал, что клиники для душевнобольных, как места длительной изоляции, должны исчезнуть. К мнению доктора прислушались, и такие страны, как Швейцария, Швеция и Италия перестали держать людей в больницах годами.

Решающую роль в этих изменениях сыграло открытие первого нейролептика — хлорпромазина. Его начали использовать в 1954 году, сначала в качестве наркоза, а затем для лечения шизофрении. Препарат позволил добиться существенного улучшения состояния многих пациентов. Поэтому их начали массово отпускать для домашнего лечения, а также определять в реабилитационные центры и дома инвалидов.

В 1956 году хлорпромазин приняли на вооружение в клиниках 37 штатов США. После лечения многие пациенты смогли вернуться к нормальной жизни и даже устроиться на работу. Метод терапии был признан эффективным и это сыграло свою роль в последующих событиях. В 60-е годы, когда к власти пришел Кеннеди, американскую психиатрическую медицину начали преобразовывать.

В 1963 году появился «Закон о психиатрической помощи для местного населения», призванный осуществить настоящий переворот в этой области медицины. Основной идеей реформ было закрытие бюджетных клиник. Пациентам предполагалось оказывать амбулаторную помощь в периоды обострения заболеваний.

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В 1965 году появились страховки Medicare и Medicaid для малоимущих. В перечне медицинских услуг была и психиатрическая помощь. Вот только оказывали ее не в специализированных больницах, а в обычных, общего профиля. Душевнобольных начали устраивать в санатории, дома инвалидов и престарелых, в реабилитационные центры.

В 1975 году вышел еще ряд законов. Они возлагали на региональные амбулаторные центры обязанности не только лечить психически больных пациентов. Теперь клиники должны были отвечать и за социальную адаптацию таких пациентов. В них открылись отделы, занимающиеся предоставлением жилья, поиском работы, обучением, выдачей продуктовых карточек и прочим. Но финансирования не хватало, и через пару лет проект прекратил свое существование.

«Кварталы сумасшедших»

Между тем психиатрические больницы продолжали закрываться. В 1955 году на место в клинике мог рассчитывать 1 из 300 желающих. В 2004 все стало настолько плохо, что помощь получал только 1 из 3000 больных. Многие из несчастных, лишившись лечения и поддержки, погибали. Также увеличилось количество бездомных и преступников с психическими заболеваниями.

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За время реформирования, с 1955 по 1998 год, количество мест в клиниках сократилось с 339 до 21 на 100 тыс. населения. В наши дни от различных психических заболеваний страдают до 10 млн американцев. Но бюджет американской психиатрии составляет всего 6 процентов от общих расходов на медицину. 90 процентов людей, которые раньше могли бы лечиться в больницах, живут среди обычных людей.

Как правило, эти люди имеют низкий социальный статус и являются бездомными или жителями трущоб. Из-за этого в больших городах появились целые «кварталы сумасшедших», где вероятность столкнуться с буйным больным очень высокая. Для этих людей существует один выход — попасть в частную психиатрическую больницу. Но коммерческие учреждения отказываются лечить по социальной страховке Medicare и Medicaid, а сами оплатить лечение, такие больные и их родственники не могут. В результате, в 2012 году в тюрьмах США было больше больных, чем в психиатрических клиниках.

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