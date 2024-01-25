Кулачные бои на «острове раздора»: как советские пограничники бились с китайцами

В 1969 году на острове Даманский начался вооружённый конфликт между советскими и китайскими военнослужащими. Данное противостояние могло привести к началу полномасштабной войны между ключевыми странами социалистического лагеря — СССР и Китаем. Но русские пограничники били китайских «коллег» на клочке суши на реке Уссури ещё задолго до 1969 года.

Остров раздора

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Остров Даманский стал частью Советского Союза благодаря воле Иосифа Сталина. Согласно международному праву, водная граница должна проходить посередине фарватера. Однако вождь народов занял твердую позицию: остров должен остаться за советской стороной. На тот момент китайские власти ничего в ответ не сказали, с позицией Сталина согласились, но обиду всё-таки затаили.

В конце 50-х годов в Поднебесной осмелели настолько, что китайские рыбаки и крестьяне получили неофициальное разрешение использовать остров в своих целях. В начале 60-х годов к делу подключились пограничники, которые стали устраивать различные провокации. Реагировать на действия военнослужащих соседнего государства приходилось гарнизону ближайшей заставы № 2 Иманского погранотряда. «Акции» чаще всего заключались в попытках перепахать остров в сельскохозяйственных целях, использовать его в качестве пастбища. Иногда проходили и «митинги». Советским пограничникам в ответ требовалось оперативно отправлять домой китайцев с плакатами, на которых по-русски были написаны соответствующие лозунги.

Своя земля

В провокациях часто участвовали женщины, дети, а также профессиональные военные, правда, переодетые в гражданскую одежду. Китайцы высаживались на остров уже подготовленные к дракам. Их транспаранты были прикреплены на дубинки или железные трубы. Как только «демонстрация» достигала точки кипения, китайцы прятали листовки в карманы и начинали вовсю махать дубинами.