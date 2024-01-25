Андорра – небольшое горное княжество в Европе, расположенное в Восточных Пиренеях между Францией и Испанией. Эта страна известна своими живописными горными ландшафтами, склонами для катания на лыжах и статусом налогового рая.

Уникальность Андорры заключается и в ее системе правления. Андорра является парламентским со-княжеством, во главе которого стоят два со-князя. Один из них – президент Франции, другой – епископ Уржеля из Испании. Эта должность является в основном церемониальной, однако со-князья остаются главами государства.

Исполнительную власть осуществляет выборное правительство во главе с премьер-министром. Законодательную власть имеет однопалатный парламент, Генеральный совет, который формируется на основе всеобщих выборов.