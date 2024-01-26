В Тихом океане обнаружили загадочные черные яйца

Ученые наткнулись на дне Тихого океана на загадочные черные яйца. Находка была сделана на глубине 6200 метров в тихоокеанском Курило-Камчатском желобе.

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Ученые изучили яйца и обнаружили, что они наполнены молочной жидкостью, пишет IflScience.

Дальнейшее изучение странных яиц показало, что они принадлежат плоским червям. Однако их существование на такой глубине стало для ученых открытием.

«Мы не выявили диаметральных различий между червями, развивающими на мелководье, и червями, обитающими на глубине», - рассказали исследователи.