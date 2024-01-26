День веселья на работе и день таможенника: праздники 26 января

В 2024 году 26 января отмечаются Международный день таможенника, День веселья на работе и Международный день чистой энергии

© Агентство «Москва» // Таможенный пост в аэропорту Внуково

Каждый год 26 января во всем мире отмечают Международный день таможенника – профессиональный праздник всех, кто следит за безопасным перемещением через государственную границу людей, грузов и товаров.

В 1952 году был основан Совет таможенного союза, который сейчас называется Всемирная таможенная организация (ВТамО). На следующий год, 26 января, в Брюсселе состоялась первая сессия этой организации. Уже в 1983 году дата первого собрания этой организации была объявлена праздником – Международным днем таможенника. В настоящее время в нее входят 185 государств.

ВТамО занимается разработкой международных конвенций и инструментов в сфере классификации и оценки товаров, правил их перевозки через границу и установки таможенных сборов, обеспечения безопасности поставок и других вопросов. Также она борется с контрабандой, коррупцией и другими нарушениями таможенного права.

Международный день таможенника в каждой стране отмечают по-своему. Таможенные службы нередко проводят в этот день встречи, обсуждая проделанную за прошедший год работу. Для студентов профильных учебных учреждений организуют лекции, встречи с профессионалами. Отличившимся сотрудникам присуждают различные государственные награды.