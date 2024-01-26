Среди скрытых звезд обнаружены «старые курильщики» и «буйные новорожденные»

Астрономы впервые поймали в телескопы «скрытые» звезды, в том числе новый тип пожилых гигантов по прозвищу «старый курильщик», сообщает Королевское астрономическое общество (Великобритания). Согласно новому исследованию, опубликованному в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, загадочные объекты существуют в самом сердце нашей галактики Млечный Путь и могут исчезать почти до невидимости, прежде чем внезапно выпустить клубы «дыма».

© Philip Lucas/University of Hertfordshire

Авторы также обнаружили десятки редко наблюдаемых новорожденных звезд, которые регулярно испускают экстремальные вспышки. Большинство из этих недавно обнаруженных звезд скрыты от человеческого глаза большим количеством пыли и газа, но инфракрасный свет может проникнуть сквозь облака.

Видео дня

Команда ученых из шести стран внимательно следила за сотнями миллионов звезд и проанализировала 222 звезды, которые показывали самые большие изменения в яркости. Авторы обнаружили 32 извергающиеся протозвезды, яркость которых увеличилась как минимум в 40 раз, а в некоторых случаях и более чем в 300.

Руководитель исследования доктор Чжэнь Го, Университет Вальпараисо (Чили): «Вспышки новорожденных звезд могут длиться месяцы, годы или даже десятилетия. Они происходят в медленно вращающемся диске материи, формирующем новую солнечную систему. Они помогают новорожденной звезде расти, но затрудняют формирование планет. Мы пока не понимаем, почему они становятся такими нестабильными».

Исследование выявило и нечто совершенно неожиданное. Около центра Млечного Пути обнаружилась 21 красная звезда, показавшая неоднозначные изменения яркости в течение 10 лет. Анализ спектров семи из них показал, что на самом деле это новый тип красных гигантов. Эти пожилые звезды спокойны годами или десятилетиями, а затем совершенно неожиданным образом выбрасывают клубы, заслоняющие их от взгляда.