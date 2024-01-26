Среди скрытых звезд обнаружены «старые курильщики» и «буйные новорожденные»

Среди скрытых звезд впервые замечены «старые курильщики» и «буйные новорожденные»
Астрономы впервые поймали в телескопы «скрытые» звезды, в том числе новый тип пожилых гигантов по прозвищу «старый курильщик», сообщает Королевское астрономическое общество (Великобритания). Согласно новому исследованию, опубликованному в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, загадочные объекты существуют в самом сердце нашей галактики Млечный Путь и могут исчезать почти до невидимости, прежде чем внезапно выпустить клубы «дыма».
Авторы также обнаружили десятки редко наблюдаемых новорожденных звезд, которые регулярно испускают экстремальные вспышки. Большинство из этих недавно обнаруженных звезд скрыты от человеческого глаза большим количеством пыли и газа, но инфракрасный свет может проникнуть сквозь облака.
Команда ученых из шести стран внимательно следила за сотнями миллионов звезд и проанализировала 222 звезды, которые показывали самые большие изменения в яркости. Авторы обнаружили 32 извергающиеся протозвезды, яркость которых увеличилась как минимум в 40 раз, а в некоторых случаях и более чем в 300.
Руководитель исследования доктор Чжэнь Го, Университет Вальпараисо (Чили): «Вспышки новорожденных звезд могут длиться месяцы, годы или даже десятилетия. Они происходят в медленно вращающемся диске материи, формирующем новую солнечную систему. Они помогают новорожденной звезде расти, но затрудняют формирование планет. Мы пока не понимаем, почему они становятся такими нестабильными».
Исследование выявило и нечто совершенно неожиданное. Около центра Млечного Пути обнаружилась 21 красная звезда, показавшая неоднозначные изменения яркости в течение 10 лет. Анализ спектров семи из них показал, что на самом деле это новый тип красных гигантов. Эти пожилые звезды спокойны годами или десятилетиями, а затем совершенно неожиданным образом выбрасывают клубы, заслоняющие их от взгляда.
Ключ к разгадке заключается в местоположении этих звезд-гигантов. Они сконцентрированы в самой внутренней части Млечного Пути, где звезды, как правило, богаче тяжелыми элементами, чем где-либо еще. Это облегчает конденсацию частиц пыли из газа в относительно холодных внешних слоях красных гигантов. Однако как это приводит к выбросу клубов густого «дыма», остается загадкой.