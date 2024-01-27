Приметы и поверья на 27 января: что нельзя делать в Нинин день

27 января по народному календарю отмечается Нинин день. В старину его связывали с почитанием домашнего скота, и особенно коров, которые считались главными кормилицами крестьянских семей.

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Нинин день крестьяне традиционно посвящали уходу за домашним хозяйством и животными. Чистили хлев, меняли солому, коров угощали хлебом, ласково обращались к ним и насыпали свежее сено. Считалось, что за это животное обязательно отблагодарит хозяев. Также считалось, что полученное в этот день коровье молоко обладает целебными и магическим свойствами. Предки верили, что с его помощью можно излечиться от змеиного укуса, избежать гибели в огне и уберечься от удара молнии. И наоборот, по поверью, обидевший корову в этот день мог навлечь на себя различные несчастья и беды.

В Нинин день запрещалось спать до обеда, чтобы не проспать свое счастье. Также в этот день нельзя было лениться и бездельничать, иначе семью могла настигнуть нищета. Под запретом были и обиты. Говорили, что они могут обратиться против обиженного. Кроме этого, в Нинин день не разрешалось кричать и шуметь. По поверью, на крик могла слететься нечисть. Еще один запрет касался пересчитывания денег. Нарушивший его рисковал потерять доходы и оказаться в нужде. Женщинам 27 января не разрешалось стричь волосы. Согласно поверьям, так они могли укоротить свою жизнь.

По приметам, если в этот день на деревьях лежит иней – скоро наступит тепло. По небу плывут белые облака – к морозам.

Мороз и снег – к потеплению.

Бледный месяц и звезды в тумане – к снегопаду.