Блокадная история родителей Владимира Путина

Прошло 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января 1944 года советские войска отбросили немцев от осажденного города. Закончились страшные 872 дня, за время которых от бомбежек, но чаще от голода, умерли около 1,5 миллиона человек. В траурном списке могли оказаться имена родителей президента России Владимира Путина. Их блокадную историю узнала корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова.Здесь в Симеоновской церкви ребенком был крещен Владимир Спиридонович Путин. Он вновь оказался в Ленинграде лишь много лет спустя. Вместе с женой Марией и сыном Виктором жил в пригороде. Там их и застала война.

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«Мой отец Владимир Спиридонович Путин, имея на руках в 1941 году так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу, добровольцем ушел на фронт», –рассказывал президент.

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Сначала красноармеец Путин служил в диверсионном отряде НКВД. Однажды укрывался от противника в болоте. В холодной воде, дыша через трубочку, просидел несколько часов. С задания из 28 бойцов вернулись лишь четверо. После в октябре 1941 года Владимира Спиридоновича направили на «Невский пятачок».

На плацдарме советские солдаты пытались прорвать блокаду Ленинграда. Там погибли около 120 тысяч бойцов. Едва не лишился жизни и Владимир Спиридонович Путин. Во время разведоперации из вражеского ДЗОТа полетели гранаты. Осколок попал в ногу.

«Отец был ранен. Но для того, чтобы он остался жив, нужно было обязательно его в госпиталь переправить. Госпиталь на другой стороне реки Нева, а чтобы туда переправить, нужно рискнуть жизнью. И, честно говоря, желающих было немного, потому что даже ночью, если ползти на другой берег реки Невы по льду, а это была зима, человек, который бы это делал, подвергался смертельной опасности, потому что прожекторы все легко просвечивали, и любая цель достаточно легко уничтожалась», – говорил Владимир Путин.

Спас раненого сосед из родной тверской деревни. Лечили Путина в ленинградском госпитале. Город в это время умирал от голода. Чтобы помочь семье, Владимир Спиридонович отдавал жене и сыну часть пайка.

На Пискаревском мемориальном кладбище президент России Владимир Путин каждый год возлагает цветы на могилу номер 27. В ней захоронен его старший брат. Виктор скончался в осажденном Ленинграде от дифтерии. Мальчику было всего два года.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискаревке оказался захоронен. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер во время блокады, и все. Поисковики нашли, даже нашли конкретный участок», – говорил Владимир Путин.

В сутки в городе погибали до четырех тысяч человек. Однажды истощенную Марию Путину приняли за мертвую и чуть не похоронили. Во дворе дома в последний момент ее нашел Владимир Спиридонович. Финал блокадной истории Путиных счастливый. Со всей страной 27 января 1944 года они встретили Ленинградскую победу, а после прожили вместе долгую жизнь.