Стерва: кого так изначально называли на Руси

Стерва: кого на самом деле русские так изначально называли

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Слово «стерва» не всегда в русском языке было ругательным или означало женщину, наделённую определёнными поведенческими характеристиками. При этом существует данный термин довольно давно. На Руси стервами изначально (согласно словарю Владимира Даля) называли труп павшего животного, падаль, гниющую мертвечину. И только спустя определённое время слово стали использовать по отношению к человеку.

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Для того чтобы понять, в сторону кого наши предки говорили «стерва», нужно провести параллели с его первоначальным значением. Очевидно, что слово несёт негативную окраску. Как правило, так называли людей с гнильцой, не имеющих морального стержня. Во время ссор, скандалов стервами могли назвать сварливых, неласковых, склочных жён, которых мужья и другие родственники выносили с трудом.

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Позже появилась ещё одна категория женщин, которых называли таким «ругательством». Ими стали гулящие представительницы прекрасного пола — проститутки и прочие дамы, ведущие аморальный образ жизни. Так могли называть разведённых и вдов, которые после определённых событий, произошедших в их жизни, могли сделать шаг «по наклонной».

В сёлах пренебрежительно-вульгарное слово «стерва» получило массу синонимов: лярва, волочайка, шлёнда, мамошка. Если в населённом пункте кого-то называли стервой, то сразу становилось понятно — речь идёт о продажной женщине.

В городах же стервами обычно называли женщин, которые могут совершенно спокойно помыкать мужчинами. К ним относились и завидные красавицы, за которыми мужики увивались толпами. Отличительными чертами поведения «городских стерв» считались ложь, требование подарков, склонность к изменам, использование чувств мужчин в своих корыстных целях.

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Окружающие прекрасно понимали — со стервами лучше не связываться. Но не всех мужчин это останавливало. Как раз стервозные черты в характере некоторых дам ухажёров и привлекали. Завоевать такую особу было равносильно серьёзной победе. О том, чего стоило такое достижение, как правило, поклонники старались умолчать.