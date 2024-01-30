Приметы и поверья на 30 января: что нельзя делать в Антонов день

30 января по народному календарю отмечается день Антония Чернозерского, также его называли Антоном Перезимником. Предки говорили: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет – все морозом стянет». Крестьяне в этот день проверяли запасы кормов и подсчитывали, хватит ли их до наступления весны.

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В Антонов день было принято печь колобки, которые символизируют Солнце. Выпечку ела вся семья, также они угощали соседей. Согласно примете, кто съест колобок, тот не заболеет. Помимо этого, на Руси в этот праздник боролись с порчей, используя старинный обряд. Следовало первому вышедшему из дома повернуться и выйти от крыльца пятками вперед. Также люди меняли свой привычный маршрут до дома по этой же причине.

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30 января подходит для работы и уборки. Предки верили, что так их настигнут счастье и везение. Кроме этого, в Антонов день следовало провести обряды на богатство. Например, люди закапывали монету под молодым деревом и говорили: «Как дерево растет, так и доходы мои множатся». Однако никому нельзя рассказывать об этом ритуале, иначе желание не исполнится.

Также найденная на улице купюра сулила дополнительные возможности для заработка, но ее нельзя брать. Верующие считали, что в находке может быть порча.

30 января запрещалось верить погоде, так как в этот день она очень обманчива. Также нельзя резать хлеб на две половинки, иначе потепление не скоро наступит. В Антонов день не следовало заниматься рукоделием, готовить бобы и чечевицу. Согласно поверью, они могли спровоцировать болезни. Также запрещалось говорить о своих долгосрочных планах. У ослушавшихся они не сбудутся. Ругаться, ссориться и хвалиться собственными успехами тоже запрещалось.

Еще этот день не подходит для дальних поездок, так как уехавшие далеко от дома могли потерять деньги или документы. Помимо этого, не следовало пересчитывать денежные средства, чтобы не потерять нажитое имущество.

Согласно приметам, если 30 января небо заволокло тучами – к метели. Солнце выглянуло только после полудня – весна будет ранней. Ясный и безветренный день предвещает сильный мороз. Если у месяца рога круглые, то будет ясная и морозная погода.