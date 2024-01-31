Опасайтесь колдовских чар: приметы на Афанасьев день

Опасайся колдовских чар: приметы на Афанасьев день 31 января
В среду, 31 января, отмечают народный праздник Афанасьев день. «Клопс» собрал приметы, связанные с этой датой.
Нельзя путешествовать в одиночку или посещать незнакомые места. На Афанасьев день не принято было праздновать новоселье, иначе все будут ссориться. Молодым людям в этот день не стоит не ходить на свидания — можно попасть под чары. Не принято встречаться с малознакомыми людьми и лечить зубы. Грустным женщинам нельзя готовить еду — можно притянуть болезни. Не стоит и допивать воду после другого человека — возьмёте на себя его беды.
Приметы, связанные с погодой:
- Если на улице ветер или метель — весна будет поздней.
- Сильное похолодание — к богатому урожаю.
- Оттепель — знак, что лето будет дождливым.
- Закат в безоблачный день — холода задержатся.
- Вокруг луны образовался круг — ждите стужу.