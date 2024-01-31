Опасайтесь колдовских чар: приметы на Афанасьев день

Нельзя путешествовать в одиночку или посещать незнакомые места. На Афанасьев день не принято было праздновать новоселье, иначе все будут ссориться. Молодым людям в этот день не стоит не ходить на свидания — можно попасть под чары. Не принято встречаться с малознакомыми людьми и лечить зубы. Грустным женщинам нельзя готовить еду — можно притянуть болезни. Не стоит и допивать воду после другого человека — возьмёте на себя его беды.