Тайна «Неуловимых мстителей»: какие сцены вырезала из фильма советская цензура

Фильм «Неуловимые мстители» по мотивам повести Павла Бляхина «Красные дьяволята» стал настоящим советским хитом, которым засматривались и подростки, и взрослые. Да и сегодня, несмотря на более чем полвека, прошедших с момента выхода картины на экраны, многие помнят финальную сцену: уходящую в закат четверку героев на фоне красного солнца под песню «Бьют свинцовые ливни».

Впрочем, были в первоначальном варианте фильма и другие сцены, которые могли бы стать столь же яркими и запоминающими. Но цензура их не пощадила…

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По мотивам

Картина действительно была снята «по мотивам» — многие события фильма отсутствуют в оригинальной повести. А уж продолжения и вовсе были сделаны без какого-то литературного первоисточника. Сценарий «Неуловимых» тоже никогда не публиковался, но участники съемок рассказывают, что по ходу дела он неоднократно менялся и переписывался и поэтому далек от исходного замысла. Да и сама картина снималась как «идеологически правильная», а потому создатели крайне внимательно относились ко всем мелочам.

Эротике — нет!

Тем не менее, когда готовая версия фильма легла на стол цензоров, те нашли поводы придраться. В частности, была полностью вырезана сцена, которую сочли «эротической». Хотя ни капли обнаженного тела в ней не было показано. Речь идет о сюжетном повороте с Ксанкой, которая выдает себя за мальчика.

По первоначальному замыслу первым о ее секрете узнает цыган Яшка, который видит Ксанку купающейся. Ради этого эпизода молодую актрису Валентину Курдюкову долго уговаривали раздеться, и в конце концов она согласилась. Камера была установлена против солнца и на этом фоне Ксанка выходила из воды обнаженной. Зрителям должен был быть виден только ее темный силуэт. Но даже это посчитали чрезмерно откровенным для советского кино — из финального варианта сцена была вырезана.

Любовная линия

Под запрет попала почти вся любовная линия между Яшкой и Ксанкой. Хотя создатели очень ненавязчиво и невинно старались показать зарождающиеся между героями чувства — на уровне мимолетных взглядов. Требование киночиновников было строгим и однозначным — убрать все «взгляды и вздохи». Режиссер был вынужден подчиниться.