Ковры считаются одним из главных элементов советского интерьера. И по сей день во многих российских квартирах можно увидеть пестрые ковры, украшающие стены гостиных. Однако мода на развешивание ковров по стенам появилась не просто как декоративный элемент.

Это было связано со строительством в СССР огромного количества типовых панельных домов, так называемых «хрущевок». Из-за спешки и стремления возвести как можно больше квадратных метров жилья, эти дома отличались довольно тонкими и некачественными стенами в квартирах. Из-за этого в хрущевках была очень плохая звукоизоляция, и соседи могли без проблем слышать все, что происходит по соседству.

Чтобы как-то исправить положение и приглушить звуки из соседних квартир, жильцы начали вешать на стены гостиных и спален плотные и тяжелые ковры. Этот народный способ действительно помогал хоть немного улучшить шумоизоляцию.