История борща: кто придумал и надо ли его делить по национальному признаку

Вы какой борщ любите? Украинский или русский? На бульоне из говяжьей косточки или из нежной курочки, а может, с салом и чесноком? Какая бы хозяйка ни готовила это яркое, сытное и вкусное блюдо, в нем неизменными будут три ингредиента: свекла, капуста и сметана. Но почему же мы делим борщ по национальному признаку? Сегодня узнаем историю борща, расскажем, какой рецепт борща считается классическим, и предложим пару вариантов приготовления этого блюда.

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Борщ: история происхождения названия блюда

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По мнению лингвистов, история происхождения слова «борщ» связана с названием растения борщевик. Известно, что молодые побеги и листья некоторых неядовитых разновидностей этого растения использовали для приготовления различных блюд, в том числе супов. Со временем такие супы стали называть «борщ». Название прочно вошло в обиход и сохранилось до наших дней, несмотря на то что зелень борщевика давно перестали использовать в кулинарии.

Каким образом и когда в состав борща стала обязательно входить свекла — историкам выяснить не удалось. При этом версия относительно отождествления украинского названия свеклы — «буряк» и слова «борщ», по мнению лингвистов, не состоятельна.

История возникновения борща как первого блюда

Борщом называется суп со сложным набором предварительно обработанных ингредиентов с добавлением свеклы. Готовится чаще всего на мясном или курином бульоне, однако во время поста варят и постный борщ.

Сегодня борщ встречается практически во всех кухнях восточных славян, однако доподлинно проследить историю создания борща, а также узнать, где именно впервые приготовили этот суп, невозможно. Исследователи склоняются к мнению, что борщ в качестве основного первого блюда в меню появился в Киевской Руси и уже оттуда распространился на близлежащие территории.

Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

белорусов

евреев-ашкеназов

литовцев

молдаван

поляков

румын

русских

украинцев Так, на сегодняшний день борщ есть в кухне:

Каждый из этих народов готовит борщ по разным рецептам. Кроме того, известны различные виды борща, отличающиеся рядом ингредиентов:

Горячий красный борщ — под это описание подходит тот самый борщ, который принято зимой варить практически в каждой семье, независимо от страны.

Холодный борщ — летняя разновидность супа, не путать со свекольником.

Серый борщ — польский вариант супа, который готовят с вареной куриной кровью.

Зеленый борщ — варят чаще всего на Украине с добавлением щавеля.

Также встречается борщ с грибами, на рыбном бульоне, без капусты, без картошки, с фасолью, с лимоном, с помидорами, с фрикадельками, с болгарским перцем, с пампушками, с салом и чесноком, с кабачками, с сосисками, с корейкой, с яблоками, с разновидностями пельменей и несколько сотен других вариантов блюда.

Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

История борща на Руси

Документально подтвержденная история борща на Руси насчитывает около 500 лет: первые упоминания об этой разновидности супа в отечественных письменных источниках датируются XVI веком. Так, описания борща в 1586 году появляются в ямских книгах Великого Новгорода. В этот же период рекомендации хозяйкам варить борщ появляются в «Домострое».

На сегодняшний день в России насчитывается более сотни рецептов «русского борща», который, в зависимости от названия территории, где его принято готовить, может называться:

сибирским

ленинградским

уральским

московским

вологодским

дальневосточным

кубанским