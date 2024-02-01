Где можно найти то, чего хотят женщины

Девушка под ником randomgutl888 показала на Reddit фотографию послания от незнакомца, на которое она наткнулась в книге. По словам автора поста, она едва не расплакалась, прочитав его.

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Рассказчица отметила, что нашла книгу с посланием в школьной библиотеке. «Розе. "Если в сумерках памяти нам суждено встретиться еще раз, то мы снова поговорим и ты споешь мне проникновенную песню. И если в еще одном сне встретятся наши руки, мы построим еще один замок в небесах". Твой покорный слуга Боб Коустли», — гласит запись.

Комментаторы отметили, что строки, которые цитирует автор послания, принадлежат известному ливанско-американскому поэту и писателю Халилю Джебрану. Пользователи также сочли строки очень романтичными. «Я сейчас пойду и поссорюсь со своим парнем из-за того, что он никогда не дарил мне книги с романтичными записками», «Женщины хотят только одного, и это такие послания», — пошутили они.

Один из комментаторов поискал информацию об авторе послания в интернете и выяснил, что Боб Коустли был театральным актером и режиссером. По его словам, Коустли строил карьеру примерно с 50-х по 70-е годы XX века.