Бессонные ночи эпохи: как люди спали в Средние века

Со стороны может показаться, что нет ничего особенного в том, как люди спали в Средние века. Однако на самом деле сон имел довольно необычную структуру для нашего времени.

В те годы люди обычно ложились спать примерно в 8 часов вечера. Однако они не спали до утра, а просыпались через пару часов, скажем, в 11 вечера. Затем люди вставали и начинали заниматься различными домашними делами - готовили еду, шили одежду, убирались. Этот период бодрствования длился примерно три часа. После завершения работ люди снова ложились спать уже около часа ночи и спали до утра.

Таким образом, ночной сон делился на две части, между которыми был период активности посреди ночи.