Женщины перечислили удивившие их факты о мужчинах

"Мой дед был таким серьезным: работал учителем труда, строил корабли во время Второй мировой войны, рыбачил с лодки, которую сделал сам. Завязав с рыбалкой, он столярничает в гараже. Каждый день в его гараж заглядывал сосед — просто поболтать ни о чем. Когда соседа вдруг не стало, дедушка плакал. Я этого не забуду, он был суровейшим человеком, но всхлипывал, потеряв своего друга. Эти ежедневные визиты значили для него все", — ederal-Rhubarb1800, пользовательница Reddit.