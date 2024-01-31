Почему Петр I запретил жениться дворянам, не освоившим азы арифметики и геометрии

31 января 1714 года вышел петровский указ, запрещающий жениться дворянам, не освоившим азы арифметики и геометрии
В знаменитой серии "Картины по русской истории", подготовленной мирискусниками, есть цветная литография Д.Н. Кардовского "Смотр новиков" (1909), красочно представившая один из самых забавных указов Петра.
Петр Великий настойчиво стремился приохотить дворян к учению и государственной службе. Учеба и служба рассматривались им в качестве важнейших обязанностей дворянского сословия. Дворяне не платили налоги, но должны были нести повинности и споспешествовать "общему благу". Петр действовал с неумолимой последовательностью и не упускал мелочей. Тем, кто не освоил азов грамотности и не знал "геометрии и цыфири", царь запретил жениться: соответствующее повеление не венчать ослушников было дано архиереям.
Периодически Петр устаивал смотры "недорослям от 10 до 30 лет", не состоявшим на службе. По итогам смотра одних надлежало определить на службу в гвардию, армию, артиллерию, на флот или же в канцелярию, других - направить на учебу, третьих - переписать и отпустить домой за малолетством до очередного смотра. Действительная служба начиналась для дворянина в 15 лет и продолжалась до самой смерти, только тяжелые раны или же неизлечимая болезнь могли освободить от службы, ни о какой отставке не было и речи. Нетчиков - дворян, находившихся в нетях, не явившихся вовремя на смотр или не желавших служить, - ожидали жестокие и позорные наказания, кнут, каторга, конфискация имущества - и даже смерть.
Петр был убежден в том, что "наши люди без принуждения не сделают". Его указы против нетчиков относятся к той части державных повелений, о которых Пушкин очень точно сказал: они, "нередко жестоки своенравны и, кажется, писаны кнутом".
За примером далеко ходить не надо. 23 августа 1720 года Петр I именным указом приказывает недорослям прибыть в Петербург в Военную Коллегию. "Преслушникам" грозило жестокое наказание: "Если же не явится, то с ним и поступлено будет как с беглыми солдатами: будут биты кнутом, вырезаны ноздри и сосланы на вечную каторжную работу. Тоже будет сделано и с укрывателями их, а кто донесет на них, тому отдано будет движимое и недвижимое их имение".
Однако даже страх наказания не был способен заставить дворянина учиться и служить: многие продолжали уклоняться от исполнения своих сословных обязанностей, даже записывались в подушный оклад (т.е. добровольно меняли свою сословную принадлежность), чтобы избежать службы. Государь, не зная жалости и сострадания, один за другим издавал бесчеловечные указы, направленные против нетчиков и их укрывателей, но так и не достиг поставленной цели: само обилие однотипных указов говорит об их худом исполнении. Страх перед тяготами и лишениями государевой службы оказался сильнее страха неминуемой расплаты за ослушание воле Петра.
После смерти Петра указ его не утратил силы, но, по нашей старой традиции - строгость компенсировалась необязательностью исполнения. Фонвизин в своем бессмертном произведении "Недоросль" показывает знание матушки действующего правила и понимание его на уровне Митрофанушки:
Явление VII
Те же, г-жа Простакова и Митрофан.
Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишься, Митрофанушка.
Митрофан. Ну! А там что?
Г-жа Простакова. А там и женисся.
Митрофан. Слушай, матушка. Я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний раз и чтоб сегодня ж быть сговору.
Г-жа Простакова. Придет час воли Божией!
Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться.
(Фонвизин Д. И., Недоросль, 1781)
Зарядка для ума
Первый русский император Петр I ложился спать в 9 часов вечера, а вставал в 2 часа ночи. Всё остальное время он работал.
Пётр I за свою жизнь освоил 14 ремесел, но особенно он любил токарное дело. По сей день в различных музеях хранятся 12 принадлежащих Петру токарных станков, а ещё 38 утеряны.