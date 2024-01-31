Эстетическая нагрузка: Эксперты развеяли мифы о русском мате

Дискуссии о происхождении мата ведутся на протяжении долгих лет. Бытует миф, что нецензурная брань появилась на Руси с приходом монголо-татар, а до них русские люди якобы не матерились.

© pxhere

По словам кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии и политологии пермского политехнического университета (ПНИПУ) Константина Антипьева, это вполне вписывается в идею, что «все дурное идет извне, а не появляется внутри народа».

Второй миф — мат достался нам от язычества. Как пояснили «Свободной Прессе» в вузе, в древних обрядах использовались слова, ориентированные на деторождение, а природные процессы могли соотноситься с процессом оплодотворения. Обряды проводились шаманами и иными посвященными, поэтому мат считался загадочным, таинственным и потому более притягательным.

Пришедшая на смену язычеству христианская мораль тему интимных отношений «закрыла», а употребление материных слов стало грешным делом.

«Неслучайно во время ритуала изгнания бесов одержимый сквернословит. Считалось, что это делают именно нечистые силы, управляющие этим человеком. Поэтому для верующих использование мата считалось грешным и неприличным», — уточнил Антипьев.

Матерные слова табуированы. Их употребление ассоциируется с грубостью и пренебрежением социальными нормами. При этом обсценная лексика, кроме ругательной, выполняет и другие функции в речи.

Как отмечает лингвист Валерий Мокиенко, «мат мастеров художественного слова, конечно же, несет иную «эстетическую нагрузку», чем мат уличного пьяницы».

Строгое отношение к мату в России до 1917 года было связано с религиозной моралью, и слов, указывающих на межполовые отношения, не должно было быть. В СССР на смену религии пришла идеология, которая также отвергала мат. Считалось, что гражданин Советов — человек нового типа, обладающий более высоким культурным уровнем, и материться ему не пристало.

«В 80-е годы лояльность к мату в СССР возросла. Среди молодежи стали популярны музыкальные группы, в текстах песен которых использовалась обсценная лексика. Их слушали скрытно…Сейчас эти песни перепевают сотни певцов, симфонические оркестры исполняют мелодии — и это уже никого не шокирует», — отметил Антипьев.

Гештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ Елена Расторгуева указала на то, что интеллектуально развитые личности могут сознательно «выпячивать» с помощью мата уверенность в себе, независимость, психологическую свободу «через такое фактическое нарушение социальных норм». Однако к мату часто прибегают и неуверенные в себе люди или с маленьким словарным запасом, «которого не хватает для выражения мыслей и чувств цензурно», добавила специалист.