Ученые допустили риск уничтожения человечества ИИ

Вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом составляет 5-10%, заявили ученые.

© Vse42.ru

Компания AI Impacts провела опрос среди 3 000 экспертов по машинному обучению о вероятном будущем человечества из-за распространения искусственного интеллекта. Большинство из них заявили, что ИИ поможет человечеству совершить множество открытий.

В то же время от 38% до 51% участников опроса заявили, что, по их мнению, вероятность вымирания человечества из-за нейросетей составляет не менее 10%. Около 60% экспертов оценили такую возможность минимум в 5%.

Более половины респондентов указали на способность ИИ генерировать дезинформацию и влиять на общественное мнение. Несмотря на это, 70% участников исследования делают ставку на позитивные сценарии, считая их более вероятными. Оптимизм экспертов основан на растущих возможностях ИИ.