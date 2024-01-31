Ученые допустили риск уничтожения человечества ИИ

Вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом составляет 5-10%, заявили ученые.
Компания AI Impacts провела опрос среди 3 000 экспертов по машинному обучению о вероятном будущем человечества из-за распространения искусственного интеллекта. Большинство из них заявили, что ИИ поможет человечеству совершить множество открытий.
В то же время от 38% до 51% участников опроса заявили, что, по их мнению, вероятность вымирания человечества из-за нейросетей составляет не менее 10%. Около 60% экспертов оценили такую возможность минимум в 5%.
Более половины респондентов указали на способность ИИ генерировать дезинформацию и влиять на общественное мнение. Несмотря на это, 70% участников исследования делают ставку на позитивные сценарии, считая их более вероятными. Оптимизм экспертов основан на растущих возможностях ИИ.
Некоторые ученые полагают, что к 2047 году машины с вероятностью 50% достигнут способности выполнять все возможные задачи без участия людей и будут справляться с ними лучше человека и с меньшими затратами. Два года назад исследователи считали, что подобное не произойдет раньше 2060 года. Статья с результатами исследования опубликована на портале arXiv.