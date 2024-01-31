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Какие бытовые привычки жителей бывшего СССР больше всего удивляют европейцев

Европейцев, приезжающих в государства бывшего СССР, порой удивляют бытовые привычки местного населения, которые появились именно во времена Союза. Какие нормы можно охарактеризовать как типично советские?

Какие бытовые привычки жителей бывшего СССР больше всего удивляют европейцев
© РИА Новости

Переобуваться в гостях

В республиках бывшего Советского Союза, если человек придёт к кому-то в гости, ему сразу же предложат переобуться в тапочки. Иностранцев это шокирует: в западных странах перед тем, как войти в дом, просто чистят обувь специальной щёткой. Тапочки же надевают только у себя дома.

Обязательно готовить суп

Русские часто готовят супы сразу на несколько дней. Причём, наши домохозяйки могут не пожалеть на приготовление кастрюли супа и половины выходного дня. Без «первого» обед в России просто невозможно себе представить. У нас считается, что есть горячие супы важно для здоровья. А вот многие европейские народы спокойно обходятся без «первого».

Есть всё с хлебом

Конечно, иностранные граждане потребляют хлеб, но делают это не в таких количествах, как жители бывшего СССР. К примеру, русские едят хлеб почти со всеми блюдами. И только в последние годы некоторые жители РФ, как правило, женщины, стали следовать западным стандартам – отказываться за столом от хлеба или заменять его диетическими хлебцами.

Делать домашние заготовки

В бывших странах Советского Союза во многих домах гостя обязательно угостят собственноручно сделанными соленьями или вареньями. Несмотря на то, что всё это продаётся в ближайшем магазине, наши домохозяйки продолжают следовать советским традициям.

Общаться на кухне

В советские времена не просто так возникло словосочетание «кухонные посиделки». Именно на кухне во время приёмов пищи общались хозяева квартиры и гости. Данная привычка пережила Советский Союз и дошла до наших дней. К примеру, у русских и сейчас принято обсуждать все насущные вопросы на кухне – и со своими близкими, и с посторонними людьми. Жители зарубежья нас в этом плане не понимают. Обычно они принимают гостей в гостиной или назначают встречу в кафе, где и общаются обо всём.

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