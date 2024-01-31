Какие бытовые привычки жителей бывшего СССР больше всего удивляют европейцев

Европейцев, приезжающих в государства бывшего СССР, порой удивляют бытовые привычки местного населения, которые появились именно во времена Союза. Какие нормы можно охарактеризовать как типично советские?

Переобуваться в гостях

В республиках бывшего Советского Союза, если человек придёт к кому-то в гости, ему сразу же предложат переобуться в тапочки. Иностранцев это шокирует: в западных странах перед тем, как войти в дом, просто чистят обувь специальной щёткой. Тапочки же надевают только у себя дома.

Обязательно готовить суп

Русские часто готовят супы сразу на несколько дней. Причём, наши домохозяйки могут не пожалеть на приготовление кастрюли супа и половины выходного дня. Без «первого» обед в России просто невозможно себе представить. У нас считается, что есть горячие супы важно для здоровья. А вот многие европейские народы спокойно обходятся без «первого».

Есть всё с хлебом

Конечно, иностранные граждане потребляют хлеб, но делают это не в таких количествах, как жители бывшего СССР. К примеру, русские едят хлеб почти со всеми блюдами. И только в последние годы некоторые жители РФ, как правило, женщины, стали следовать западным стандартам – отказываться за столом от хлеба или заменять его диетическими хлебцами.

Делать домашние заготовки

В бывших странах Советского Союза во многих домах гостя обязательно угостят собственноручно сделанными соленьями или вареньями. Несмотря на то, что всё это продаётся в ближайшем магазине, наши домохозяйки продолжают следовать советским традициям.

Общаться на кухне