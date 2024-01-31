Наука о глупости: как появились «законы Мерфи»

«Если существует опасность того, что какая-то неприятность может случиться, то она обязательно произойдет», — в той или иной формулировке эту шутливо-философскую мудрость знает, наверное, каждый. Впервые высказал ее в 1949 году американский военный инженер Эдвард Мерфи. Эти и другие подобные высказывании известны, как законы Мерфи.

Человеческая глупость

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В 1949 году на военной базе «Эдвардс» в США произошла внештатная ситуация при испытании реактивного двигателя. Майор Эдвард Мерфи был привлечен к расследованию инцидента. Проблема оказалась в неправильно подключенном измерительном приборе. Причем, по итогам расследования стало ясно, что это была единственная ошибка, которую могли допустить инженеры. Тогда Мерфи и произнес свою знаменитую фразу — мол, если вероятность ошибки есть, то она обязательно случится.

Как впоследствии объяснял сам Эдвард, его мысль была понята не совсем правильно. Речь шла не о какой-то предопределенности, а о неизбежности влияния человеческого фактора. И произнося ставшую знаменитой фразу, он вовсе не пытался пошутить, а вспомнил приписываемое Эйнштейну выражение о бесконечности человеческой глупости.

Защита от дурака

Вскоре «закон» пошел в народ и даже использовался в рекламе. Тогда-то в США впервые и зародился принцип «защиты от дурака», впоследствии окончательно сформулированный японским инженером Сигэо Синго. То есть техника стала проектироваться таким образом, чтобы пользователь даже при желании не мог совершить ошибку во время эксплуатации. Так, в частности, появились несимметричные разъемы, которые можно соединить только одним способом.

Научный подход

Ну а знаменитый закон Мерфи даже стали изучать. Так, например, британский статистик Дэвид Хэнд доказал, что высказывание военного инженера на самом деле — следствие «закона действительно больших чисел». К слову, шутливый закон бутерброда — это по сути несколько переформулированное высказывание Мерфи. В данном случае неприятность — это падение бутерброда маслом вниз, что часто и происходит.

И этому тоже есть научное объяснение. Ведь намазанная маслом сторона тяжелее, из-за чего центр тяжести смещается. Кроме того, упав хлебом вниз, бутерброд может отпружинить от пола и перевернуться. Да и систематическая ошибка отбора здесь тоже работает — мы лучше запоминаем негативный исход падения бутерброда.