Хотя Олимпийские игры известны прежде всего как спортивное событие, в период с 1912 по 1948 годы в их программу также входили соревнования в области искусства.

Было пять номинаций: архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура.

Участники представляли свои работы – произведения живописи, музыкальные сочинения, стихи, рассказы, скульптуры, архитектурные проекты, которые должны были иметь отношение к спортивной тематике. Жюри оценивало работы и присуждало награды – золотые, серебряные и бронзовые медали.

В целом конкурс искусств на Олимпиадах проводился не очень успешно и не вызвал широкого интереса ни у зрителей, ни у профессиональных художников и музыкантов. После Игр 1948 года это соревнование было исключено из программы, поскольку не соответствовало основной спортивной направленности Олимпиад.