Как поступали с обручальными кольцами разведенные супруги в СССР

К обручальному кольцу можно относиться по-разному, считая его просто украшением или символом семейной жизни. Народные приметы между тем отводят этому атрибуту важную роль. Например, считается, что потеря кольца может привлечь несчастье в семейную жизнь. Ну а если наоборот — семейное счастье уже утеряно — что делать тогда с обручальным кольцом?

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Хранить и носить

Многие предпочитают хранить украшение даже после развода, а некоторые даже носят его на безымянном пальце левой руки. Делать это психологи не советуют. Ведь в таком случае украшение будет постоянно напоминать о несчастливой странице жизни. А вот хранить кольцо вполне можно. Особенно, если о браке вы сохранили теплые чувства. К тому же, если украшение драгоценное, то оно не станет лишним в качестве своеобразного запаса «на черный день».

Подарить или избавиться

А вот передаривать обручальное кольцо, оставшееся после неудачного брака, не стоит. Таким образом можно передать одариваемому часть своей несчастливой судьбы. Лучше обменять кольцо на новое — услугу обмена старых драгоценных украшений предлагают во многих ювелирных салонах. Если же сам брак вам ненавистен, то можно попросту навсегда избавиться от украшения, выбросив его. Только не надо выкидывать кольцо в мусорное ведро. Лучший вариант — выбросить украшение в море или реку. Вместе с водой утекут и все горести, связанные с разводом.

Переплавить

Кроме того, кольцо можно отдать в переплавку. Новое украшение, сделанное из него, не будет нести в себе негативной энергии, связанной с неудачным супружеством. Кстати, именно так обычно и делали во времена СССР. Дело в том, что золотые украшения были предметом роскоши и дефицитом. В 1970-х многим советским гражданам они были не по карману, и государство субсидировало покупку обручальных колец молодым семьям, выдавая 200 рублей на приобретение.