Имблок и День десерта: какие праздники отмечают в России и мире 1 февраля

В России и во всем мире в четверг, 1 февраля, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют Имблок, Международный день десерта и Всемирный день хиджаба.

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Имблок

Он же День святой Бригитты — один из четырех основных праздников ирландского календаря, отмечаемых среди гэльских народов в начале февраля или при первых признаках весны. Обычно Имблок отмечают 1 или 2 февраля. На Имболк изготавливают кресты святой Бригитты и ее изображение в виде куклы Brídeóg, которое торжественно носят из дома в дом.

Однако святая Бригитта стала фигурировать в празднике только с приходом христианства. Ранние документы позволяют считать, что сам Имблок был известен и в более древние времена. Изначально этот праздник был посвящен дохристианской ирландской богине Бригите. Сейчас Имблок отмечается как христианами Ирландии, так и представителями неоязычества.

Международный день десерта

Этот праздник носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам и интернету. Правда, до сих пор среди любителей сладкого не сформировалось общее мнение относительно того, когда же отмечать праздник. Кто-то ратует за встречу его 12 ноября, кто-то выступает за 1 февраля.

Празднование Международного дня десерта предполагает разные сценарии, зависящие лишь от личных предпочтений, свободного времени и фантазии. Это могут быть фестиваль, флешмоб, выставка или конкурс, где участники представляют на суд гостей свой собственный десерт и пробуют творения других участников.

Всемирный день хиджаба

Хиджаб — один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире, который часто встречается на улицах европейских стран, России и других государств, где светская культура подчас весьма далека либо вообще не соприкасается с традиционными, в том числе религиозными, представлениями о том, как и во что должна одеваться женщина.