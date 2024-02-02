Праздники 2 февраля: День ездовых собак и День сурка

В России и во всем мире в четверг, 2 февраля, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами общественной жизни. Так, в эту дату празднуют Всемирный день водно-болотных угодий, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, День ездовых собак и День сурка.

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Всемирный день водно-болотных угодий

Мероприятия, проводимые ежегодно 2 февраля, во Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призваны обратить внимание мировой общественности, в частности правительства, на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты. Такие экосистемы играют роль в снижении негативного воздействия наводнений и засух, уменьшают силу наводнений за счет замедления потока поверхностных вод, текущих в реки и озера.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

200 героических дней и ночей обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены свыше миллиона советских солдат и офицеров. Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма советских войск, а также одним из переломных моментов в ходе военных действий Великой Отечественной войны.

День ездовых собак

2 февраля отмечается праздник, посвященный животному, преданность и служба которого человеку продолжают поражать воображение и в настоящее время. Для большинства людей ездовые собаки безальтернативно ассоциируются с такой породой, как хаски. Многие назовут лайку и маламута. А ведь в действительности существует около 20 разновидностей пород ездовых собак. Все они продолжают преданно служить человеку в суровых природных климатических условиях, где и современная специальная техника, порой, оказывается бессильна.

Ездовые собаки очень активны, требуют постоянных интенсивных нагрузок, много внимания и терпения, особенно в период обучения. Они все время нуждаются в движении, любопытны и плохо переносят одиночество. Ну а если вы ответственный владелец ездовой собаки — уделите ей в этот день больше внимания, чем обычно, и сделайте ее счастливее.

День сурка

День сурка (Groundhog Day) — традиционный народный праздник в Канаде и США, который ежегодно отмечают 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны.