Девушка рассказала о традиции родной страны и рассмешила пользователей сети

Пользователь США рассказал, что узнал от возлюбленной о необычной традиции Мексики. Его публикация рассмешила пользователей сети: они сообщили, что такой традиции не существует.

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Автор поста отметил, что уже два года встречается с девушкой, которая родом из Мексики. Недавно его избранница заявила, что ей не хватает ухаживаний от партнера. Тогда герой истории предложил ей составить список того, чего бы ей хотелось получать в подарок.

Согласно одному из пунктов, парень должен каждый месяц платить ей тысячу долларов. По словам девушки, традиция платить возлюбленной существует в ее родной стране. Автор публикации признался, что никогда не слышал о подобном.

В комментариях пользователи написали, что их позабавила описанная парнем история. «Мой муж из Мексики. Катаемся по полу от смеха», «Ваша бесплатная пробная версия отношений закончилась», «Я начала так громко смеяться, что моя дочь подумала, что я сошла с ума», — высказались они. Многие из них сочли, что девушка рассказчика выдумала традицию, чтобы регулярно получать от него деньги.