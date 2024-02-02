Женщина нашла таинственную коробку с человеческим прахом во время похода

В США женщина отправилась в поход в штате Аризона и обнаружила коробку с человеческим прахом. Об этом пишет New York Post.

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Странную находку сделала туристка, во время пешего путешествия по одной из специально оборудованных для походов троп.

На коробке была наклейка, на которой было написано, что внутри находятся останки некой Энн Крингл, покинувшей этот мир 8 ноября 2012-го. Датой кремации указано 22 ноября того же года, а местом — штат Калифорния.