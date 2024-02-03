Операция «Ы»: реки, села и озера России на 29-ю букву алфавита

2 февраля – день буквы «ы». Кто придумал этот праздник в нашей стране, точно непонятно. В большинстве интернет-источниках пишут одно и тоже: его ввели в 1990-х годах и не более. А еще во всемирной паутине ежегодно в этот день говорят о месте ы в русском языке и словах, которые начинаются на 29 букву русского алфавита. Обычно фигурируют числа в районе 50 и то, что большинство этих слов – это географические названия. И если первое утверждение абсолютно неверное, то второе – правда. Об этом, то есть о географических названиях России на Ы, новый материал Indicator.Ru.

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Немного истории

Считается, что звук [ы] в праславянском языке, предка современного русского языка, возник из долгого индоевропейского звука [uː]. Одним из подтверждением этого является современное слово «дым», восходящее к праславянскому dymъ, древнеиндийскому dhūma̒ḥ и латинскому fūmŭs. А еще именно поэтому в нашем языке распространено чередование в паре ы-у, например, в словах «слышать» и «слушать». А вот уже буква ы появилась как результат сложения старославянских знаков ъ (ер) + i (и) и сначала выглядела так: ъі. Будущая ы называлась «еры» (потому что ер+и) вплоть до 1964 года и только со второй половины XX века стала называться так, как привычно современному русскоговорящему человеку.

Согласно книге «Современный русский язык. Графика и орфография» русских слов с н начальным Ы (с которого могли бы начинаться и имена собственные, пишущиеся с прописной буквы) нет, однако средствами графики через ы могут передаваться иноязычные слова, где в начале слышится звук [ы] или что-то близкое к нему. Учитывая, что на территории России проживет более 190 народов, у которых есть свои языки, порой совсем не родственные русскому (например, тюркские или финно-угорские языки), то очевидно, что шанс у заглавной Ы был и есть. Давайте разбираться в этом вопросе подробнее. Но, кстати, в русском языке всё-таки есть чисто русское слово на 29 букву алфавита – ыкать (с ударением на первый слог), что значит часто произносить букву ы. Так вот, ыкать при прочтении этой статьи вам придется много – ничего не поделать.

Ы-река меня неси…

Как уже было сказано в аннотации к статье, во многих интернет-источниках говорится, что слов на Ы в русском языке около полусотни. Основой проверки этого факта стал Государственный каталог географических названий (далее просто госкаталог), в котором собраны около 800 000 названий географических объектов. Для удобства географические названия разделены по регионам РФ. Отдельно есть реестр названий Мирового океана и Антарктики. Это, например, названия наших полярных станций, а также рек, бухт и мысов рядом с ними или открытые отечественными путешественниками и учеными. Мною были посчитаны не только число объектов, которые начинаются на букву Ы, но число оригинальных слов, потому что, забегая вперед, некоторые слова не раз и не два, а порой намного больше встречаются в географических названиях.

Итак, абсолютным лидером по числу географических объектов, начинающихся на Ы, является Республика Саха (Якутия). В этом регионе России 725 названий на 29 букву алфавита. Больше всего Ы-названий имеют реки (361) и озера (202) Якутии. Например, в Саха на карте можно найти 41 реку с названием Ырас-Юрях (үрэх по-якутски значит русло, река или ручей) или 40 Ыаргалахов: так называются и реки, и озера, и перекаты, и урочища. Кстати, урочищ на Ы в Якутии 74 и это «бронза» в символическом рейтинге географических объектов Якутии, начинающихся на Ы. Далее по популярности следуют острова, горы и прочие возвышенности, пади, логи, ручьи и другие объекты, в том числе сёла, но о них поговорим попозже. Что же касается уникальных слов на Ы на карте Якутии, то их 398, то есть 55 % от общего числа Ы-названий Саха. Кроме упомянутых Ырас-Юряхов и Ыаргалахов, также часто встречаются следующие названия: Ыарга-Юрях (20), Ыстаннах (17), Ымыяхтах (16), Ынахсыт (14), Ынах (11), Ыарга (10) и Ылах (10). Очевидно, что это всё слова якутского языка, адаптированные под письменность русского.

Захар Слуковский

На втором месте по количеству географических названий на букву Ы расположилась другая республика нашей страны – Коми. Здесь говорят на коми-зырянском (или просто коми) языке, относящемся к финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Всего в Коми 240 названий рек, ручьев, озер, болот и других географических объектов на букву Ы. Чаще всего, как и в случае с Якутией, на Ы начинаются реки – их 103. Есть даже река с простым и незамысловатым названием Ы. Она протекает по территории Республики Коми и Архангельской области, а расшифровка гидронима восходит вообще к ненецкому языку (ненцы живут к северу от Коми) и означает вода. Самым же популярным Ы-названием реки на карте Республики Коми является гидроним «Ыджыдъёль», что переводится с коми-зырянского языка как большая лесная река. Рек с таким названием в госкаталоге насчиталось 45.

Захар Слуковский

Еще в Коми 55 Ы-болот. Самым востребованным названием является Ыджыднюр (ыджыд – большой, нюр – болото). Болот с таким названием 38. Если вдруг окажетесь в Республике Коми и соберетесь за клюквой или морошкой на болото Ыдждыднюр, уточните для близких и родных на которое из 38 вы пойдете. И это не шутка. Среди других распространенных в Коми Ы-топонимов выделяются Ыджыдшор (19 упоминаний в госкаталоге), Ыджыдвад (10), Ыджыдвож и Ыджыдты (по 5). Как видите в немаленькой Коми есть запрос на все большое (напомню, ыджыд по коми – большой), а также запрос на повторения одних и тех же названий для разных объектов. Уникальных слов на Ы на карте республики 110, что составляет 46% от общего числа Ы-топонимов. И это меньше, чем в Якутии.

yandex.ru/maps

Когда ты с озером на гы…

Вернемся снова на Восток нашей страны. Теперь в Чукотский автономный округ (АО). Этот регион России занимает почетное третье место по числу Ы-топонимов. Правда, по сравнению с соседней Якутий, географических названий на 29 букву русского алфавита на Чукотке гораздо меньше – 67. С другой стороны, доля уникальности слов на Ы тут выше, чем в Якутии и, тем более, чем в Республике Коми, и составляет 87%. Однако, как и в двух регионах лидерах по Ы-названиям на карте России, на Чукотке также больше всего на букву Ы называются реки. Всего в госкаталоге нашлось 33 чукотских Ы-реки. Самые популярные названия – Ыттъытылян (так величаются два перевала, гора и река) и Ыльвэнейвеем (три реки носят такое наименование). Кстати, на втором месте по числу Ы-топонимов Чукотского АО имеют всевозможные возвышенности, а не озера или болота, как в Якутии и Коми. И это не удивительно, так как на Чукотке преобладает горный рельеф местности.

Хотя эта статья посвящена словам, которые начинаются на букву Ы, я не могу обойти некоторые географические объекты, где ы идет внутри слов. Речь по-прежнему о Чукотке. Несмотря на то, что по Ы-топонимам это регион не лидер, в госкаталоге нашлось сразу 4 озера Чукотского АО в названиях, которых сразу 5 (!) букв ы. Вот эти прекрасные топонимы: Пычгынмыгытгын, Тыльгынныгытгын, Тыльпэгыргыгытгыт, Тымкырылягытгын. По-чукотски озеро – гытгын или гытгыт. Следовательно этот уголок нашей страны в принципе обречен на ы-фикацию географических названий, учитывая, что озера тут широко распространены. Кстати, самое знаменитое озеро Чукотки имеет три ы в названии: Эльгыгытгын. У этого водоема уникальное происхождение: его котловина – это ударный кратер, оставшийся от падения метеорита. Именно поэтому это озеро – объект постоянного внимания ученых (географов, геологов и гидробиологов).

yandex.ru/maps

Среди остальных субъектов РФ, где, согласно госкаталогу, есть Ы-топонимы, стоит выделить еще Красноярский и Хабаровский края. В первом 42 географических объекта начинаются на Ы, во втором – 37. И в том, и другом случае на первом месте идут Ы-реки и Ы-ручьи (23 и 27 объектов, соответственно). В Красноярском крае еще много Ы-озер – 16 штук. Что касается уникальности названий, то здесь, как и на Чукотке, процент уникальных Ы-топонимов тоже высок. В Красноярском крае он составляет 83%, а в Хабаровском – 95. В Красноярском крае можно найти 6 Ырасов и 3 Ыаргалаха. Обычно так именуются в этом регионе России реки, ручьи и озера.

Беда с фантазией?

Кроме пяти выше указанных регионов-лидеров по числу Ы-топонимов, еще в 19 субъектах РФ есть географические названия, которые начинаются на Ы. В основном это регионы Сибири и Дальнего Востока России, где проживают многочисленные коренные народы нашей страны (алтайцы, буряты, эвенки, тувимцы и др.). В Европейской части России Ы-топонимы, кроме Республики Коми, есть еще в Пермском крае, Республике Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республике, Чувашии, Архангельской и Мурманской областях. На карте можно видеть, сколько всего Ы-названий есть в каждом из 24 регионов и процент уникальных слов, относительно общего числа топонимов, начинающихся на Ы.

Матвей Шестаков

Итак, мы подходим к самому главному выводу. Общее число географических названий на Ы в России, согласно, госкаталогу, 1245, а число уникальных слов – 743. Однако прошу отнестись ко второй цифре осторожно, потому что в соседних регионах встречаются одинаковые Ы-топонимы и соответственно одинаковые уникальные слова. Это было сложно отследить, поэтому число уникальных слов примерно 743. Но это в любом случае намного больше, чем 50, о которых пишут статьях про букву ы в различных интернет-источниках. Что касается же долей уникальных слов, то отчасти она зависит от общего числа Ы-топонимов того или иного региона. То есть, в регионах с большим числом названий на Ы, процент уникальных слов невысокий. Это справедливо для Якутии и Коми. Однако также низкий процент уникальных слов на Ы отмечен в Республике Хакасия и Пермском крае, хотя в обоих регионах суммарно всего 31 топоним, начинающийся на Ы. В общем, есть и другие факторы, влияющие на уникальность Ы-топонимов.

Ы-заброшки

Еще один факт, который я решил проверить с помощью госкаталога, это число населенных пунктов России, начинающихся на Ы. В некоторых интернет-источниках говорится о цифре 27 и приводится список этих Ы-топонимов. Однако, согласно, госкаталогу в России всего 15 населенных пунктов, начинающихся на Ы, причем одни из них является составной частью другого (село Ыб в Республике Коми входит в сельское поселение с таким же назнванием). Так что, по факту число даже ниже – 14: 7 сёл, 6 деревень и одно сельское поселение. Больше всего населенных пунктов на Ы в Республике Саха – 5. Здесь же находится и самый крупный населенный пункт, начинающийся на 29 букву русского алфавита. Это село Ытык-Кюёль с населением 6933 человека. С якутского название села переводится как священное озеро (ɨtɨk – священный, күөл – озеро). В селе действительно есть озеро с почти аналогичным названием, поэтому и населенный пункт получил такое имя. Почти потому, что озеро в госкаталоге называется Ытык-Кюель (через букву е), но игнорировать ё – это вообще очень популярная практика в нашей стране, так что можно считать, что село и озеро называются одинаково. Кстати, топоним Ытык-Кюель носит 7 озер Республики Саха, кроме упомянутого выше.

Источник указан на фото

Первое место по числу населенных пунктов на Ы с Якутией делит всё таже Республика Коми. Тут их тоже 5: одно сельское поселение Ыб с населением 711 человек и 4 деревни. Кстати, название Ыб носит еще самая маленькая по численности Ы-деревня Коми. Тут проживает всего 7 человек. Кроме Коми и Якутии, Ы-населенные пункты есть в Республике Алтай (1), в Республике Тыва (1) и Республике Чувашия (2). Все названия приведены в таблице. Интересно, что две деревни Ырашпулых и Ыхракасы – это вообще единственные географические названия Чувашии, начинающиеся с Ы. Их население составляет 150 и 101 человек, соответственно.

fishki.net/1292110-selo-yb.html

Что же касается остальных населенных пунктов на Ы, о которых упоминалось в разных источниках, то, согласно госкаталогу, это либо урочища (например, Ыба в Республике Коми), либо некие отдельные дворы (например, Ыт-Олбут в Якутии). Правда, этот самый Ыт-Олбут в госкаталоге значится как Ыт-Ольбут (через мягкий знак), но вероятно речь идет об одно и том же географическом объекте. В любом случает статус села, деревни или сельского поселения имеют только 15 объектов, два из которых являются практически одни им тем же населенных пунктом. А вот урочища, развалины и отдельные дворы – это, вероятно, заброшенные поселения, временные и не используемые ныне стоянки или просто места на местности, которые чем-то выделяются от окружающей среды.

Кстати, еще один полумиф о букве ы заключается в том, что у нее якобы нет прописной заглавной буквы. По крайней мере, популярные плакаты с буквами для детсадовцев и первоклашек регулярно «лишают» ы статуса заглавной. Это не удивительно, потому в большинстве регионов Европейской части России слова на Ы – диковинка. Учителя даже часто говорят, то на Ы вовсе нет слов. Хотя, вероятно, они имеют в виду чисто русские слова, исключая калькированные. В любом случае, у ы не может не быть заглавной буквы, потому как иначе писать все эти прекрасные географические названия, которые упоминались в этой статье. И если название затерянных в тайге или тундре Ы-рек вряд ли кто-то будет писать хотя бы раз в своей жизни, то название родного поселка Ытык-Куёль или Ыргеншар людям, живущим там нужно писать регулярно. Учителя школ Европейской части России, имейте это в виду. Заглавная Ы существует.