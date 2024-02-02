Отважная чихуахуа задержала воровку в российском городе

Сейчас собак часто заводят для души и без каких-либо серьёзных причин. Однако пёсики всегда помнят, что хозяина нужно охранять, какого бы они сами размера ни были. Поэтому крохотная чихуахуа смогла не только в толпе распознать карманницу, но и задержать её до приезда полиции.

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О забавном случае в селе Довольное Новосибирской области рассказало издание «Сиб.фм». Там возле одного из ларьков местные жители случайно собрали очередь. Но тут случилось странное — у одной из женщин на руках сидел крохотный чихуахуа, который внезапно вцепился другой женщине в руку. Отпускать её он не хотел ни за какие коврижки.

Продавец ларька быстро сориентировался и попросил людей в очереди не помочь отцепить собаку, а задержать пострадавшую. Оказалось, что в последнее время участились карманные кражи и силовики искали воровку. До приезда полиции песик держал преступницу, чтобы не сбежала.