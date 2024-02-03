Приметы и поверья на 3 февраля: что нельзя делать в Максимов день

По народному календарю 3 февраля отмечается Максимов день, когда верующие чтут преподобных Максима Исповедника и Максима Грека. Также этот день получил название Максим-исповедник и Максим-утешитель. На Руси верили, что человек, который 3 февраля совершит добрый поступок, будет целый год счастлив.

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В старину в Максимов день было принято печь пироги. Хозяйки считали, что так весь год будет в достатке. Выпечкой угощали родных, соседей и нуждающихся. Считалось, что щедрым людям добро вернется втройне. Также дата подходит для примирения. Необходимо напомнить о себе человеку, с которым давно не было общения. Он, согласно поверью, будет рад появлению и простит все обиды.

3 февраля рекомендовалось с восходом солнца пойти в березовую рощу и обнять дерево. Рядом с ним необходимо рассказать о всех тревогах. Такой ритуал проводили, чтобы в жизни человека началась белая полоса. Помимо этого, в праздник было принято положить монеты во все углы жилища, потом следовало взять свечу и обойти с ней весь дом. Предки считали, что так они привлекут богатство. После окончания ритуала они собирали монеты, заворачивали в белую ткань и закапывали их под порогом дома.

По поверью, в Максимов день запрещалось обижать вдов, сирот, стариков и детей, иначе святой Максим накажет ослушавшихся. Также не следовало начинать бизнес с родственниками или знакомыми. На Руси говорили: «В погоне за барышом друзей растерять можно».

Следующее правило, которого придерживались предки, не спать супругам в разных кроватях, иначе их настигнет одинокая старость. Кроме этого, 3 февраля не рекомендовалось одалживать соль, так как вместе с ней хозяйка отдаст счастье и благополучие. По этой же причине люди не ссорились с любимыми. Также запрещалось плохо думать об окружающих и желать им зла. Ослушавшимся сулили беды.